Channel 12: Τα 14 σημεία του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

Στη δημοσιότητα έρχεται το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Συγκεκριμένα, τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες δήλωσαν στο Channel 12 ότι υπάρχει ήδη ένας μηχανισμός που επιδιώκουν οι προεδρικοί σύμβουλοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με τη συγκατάθεση φυσικά του Προέδρου Τραμπ, και αυτός είναι η κήρυξη μιας μηνιαίας εκεχειρίας κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη θα συζητήσουν τη συμφωνία των 14 σημείων, αρκετά παρόμοια με αυτό που συνέβη στη Γάζα και τον Λίβανο.

Αυτό το σενάριο, μιας γρήγορης και αόριστης κατ’ αρχήν συμφωνίας, κρατά τα πολιτικά και ασφαλιστικά κλιμάκια του Ισραήλ ξύπνια τη νύχτα, λόγω του φόβου ότι σε μια τέτοια χρονική στιγμή, οι Ιρανοί θα έχουν στην πραγματικότητα το πάνω χέρι, αφού κατάφεραν να σταματήσουν τα πυρά χωρίς να έχουν συμφωνηθεί όλα τα σημεία.

Όπως αναφέρει το Channel 12 οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν:

-Αποσυναρμολόγηση υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων που έχουν ήδη συσσωρευτεί

-Δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα επιδιώξει ποτέ πυρηνικά όπλα

-Κανένα υλικό δεν θα εμπλουτιστεί σε ιρανικό έδαφος.

-Όλο το εμπλουτισμένο υλικό θα παραδοθεί στη Saba σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί από τα μέρη.

-Οι Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό θα παροπλιστούν – θα καταστραφούν

-Η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας θα είναι εκτεθειμένη σε όλες τις πληροφορίες εντός των συνόρων του Ιράν.

-Το Ιράν θα εγκαταλείψει το παράδειγμα της διεκπεραίωσης

-Σταματήστε ουσιαστικά να χρηματοδοτείτε και να εξοπλίζετε τους πληρεξούσιους στην περιοχή.

-Το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό, θα είναι ελεύθερη θαλάσσια ζώνη – και κανείς δεν θα το μπλοκάρει

-Πυραυλικό έργο: Θα υπάρξει απόφαση αργότερα, αλλά θα πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό και την εμβέλεια

-Περαιτέρω χρήση: Μόνο για σκοπούς αυτοάμυνας

Από την πλευρά του, το Ιράν ως αντάλλαγμα θα πάρει:

-Άρση όλων των κυρώσεων

-Θα τους βοηθήσει στην προώθηση και ανάπτυξη ενός πολιτικού πυρηνικού έργου στο Μπουσέρ (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)

-Η απειλή του snapback θα αφαιρεθεί.

Είναι εξαιρετικά αμφίβολο, αν όχι αδύνατο, ότι οι Ιρανοί θα συμφωνήσουν σε τέτοιες απόλυτες ρήτρες και, ως εκ τούτου, το σενάριο ότι όλα θα ανατιναχθούν εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι. Αυτό συμβαδίζει με το σενάριο ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια γενική συμφωνία-πλαίσιο, με τις λεπτομέρειες να αναβάλλονται για αργότερα.

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπληρώνοντας ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία.

«Αυτό που είπα χθες ήταν απολύτως ακριβές. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις επί του παρόντος», είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες.

Επανέλαβε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση είχε «τεράστια επιτυχία», ενώ υπογράμμισε πως μπορεί κανείς να μιλήσει για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αφού υπάρχουν νέα πρόσωπα στην εξουσία μετά την εξόντωση των ηγετών του ιρανικού καθεστώτος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει ακόμη «καμία απόφαση» για το πώς θα ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές, όπως διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας όμως τις δοκιμές στην ατμόσφαιρα.

«Ακόμη κάνουμε εκτίμηση της κατάστασης… Δεν έχουμε λάβει καμία συγκεκριμένη απόφαση σε ό,τι αφορά τη μορφή ενός ενδεχόμενου προγράμματος δοκιμών», είπε ο Τόμας ΝτιΝάνο, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τους εξοπλισμούς και τη διεθνή ασφάλεια, μιλώντας σε μια επιτροπή του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πέρυσι τον Οκτώβριο ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές, τις οποίες είχαν διακόψει από το 1992.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Ρωσία και την Κίνα ότι κάνουν δοκιμές, κάτι που θεωρείται «αφόρητο μειονέκτημα» για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ΝτιΝάνο, ο οποίος κατέθεσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Όταν ρωτήθηκε από τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζάκι Ρόζεν, η οποία εκπροσωπεί τη Νεβάδα (Πολιτεία στην οποία ιστορικά γίνονταν οι πυρηνικές δοκιμές) ο υφυπουργός απάντησε δύο φορές ότι «δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση κατά την οποία να εξετάστηκε το ενδεχόμενο δοκιμών στην ατμόσφαιρα». Επανέλαβε την πάγια θέση της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η συνθήκη New Start με τη Ρωσία για τον έλεγχο των εξοπλισμών, η οποία έληξε στις αρχές Φεβρουαρίου, ήταν ανεπαρκής και ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να περιληφθεί και η Κίνα.

Το Πεκίνο πάντως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τις δύο άλλες πυρηνικές δυνάμεις, με το σκεπτικό ότι ΗΠΑ και Ρωσία διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα οπλοστάσια.