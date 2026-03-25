Ιράν: Απορρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ για συμφωνία – «O Αμερικανός πρόεδρος συνομιλεί μόνος του»

Παραμένει ασαφές το τοπίο γύρω από τις φερόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχουν ήδη ξεκινήσει διάλογο, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία διαψεύδει κατηγορηματικά, αφήνοντας μάλιστα αιχμές ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «συνομιλεί μόνος του».

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Khatam Al-Anbiya» δήλωσε μέσω τοπικών μέσων πως δεν υφίσταται καμία διαπραγμάτευση, ενώ προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν πρόκειται να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα, εφόσον δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars ο υποστράτηγος Ebrahim Zolfaghari αναρωτήθηκε: «Έχετε φτάσει στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τους εαυτούς σας;».

«Μην αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία», συνέχισε.

Ο Ebrahim Zolfaghari τόνισε πως «μέχρι να γίνει το θέλημά μας», δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή ούτε στην πρότερη κατάσταση ούτε στα προηγούμενα επίπεδα τιμών του πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, το Ιράν υπενθυμίζει ότι ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης σε περίπτωση διέλευσης εχθρικών πλοίων.

Η κλιμάκωση της έντασης έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, με τις τιμές των καυσίμων να σημειώνουν απότομη άνοδο και να ασκούν πιέσεις στις οικονομίες διεθνώς.

«Αυτό θα συμβεί όταν η σκέψη να αναλάβετε δράση εναντίον του ιρανικού έθνους εξαλειφθεί εντελώς από τα βρώμικα μυαλά σας», συνέχισε.

«Τα πρώτα και τελευταία μας λόγια από την πρώτη μέρα ήταν, είναι και θα είναι: Κανείς σαν εμάς δεν θα τα πάει καλά με κάποιον σαν εσάς. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ».