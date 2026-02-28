Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Πάνω από 20 νεκροί σε σχολείο θηλέων μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Μεταξύ των θυμάτων και πέντε μαθητές

Ιράν: Πάνω από 20 νεκροί σε σχολείο θηλέων μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι –σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ακόμη και ανήλικοι– έχασαν τη ζωή τους ύστερα από βομβαρδισμό σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα (28/02).

Το πλήγμα σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για 24 νεκρούς. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και πέντε μαθητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν το κτίριο σχεδόν ισοπεδωμένο, ενώ γονείς αναζητούν απεγνωσμένα τα παιδιά τους μέσα στα συντρίμμια, με σκηνές βαθιάς οδύνης να εκτυλίσσονται στον χώρο.

Το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε αντίποινα, βομβαρδίζοντας αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν για ολική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ενώ η Τεχεράνη προειδοποιήσει πως θα χτυπήσει όλες τις βάσεις των ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ