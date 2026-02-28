Ιράν: Πάνω από 20 νεκροί σε σχολείο θηλέων μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι –σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ακόμη και ανήλικοι– έχασαν τη ζωή τους ύστερα από βομβαρδισμό σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα (28/02).

Το πλήγμα σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για 24 νεκρούς. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και πέντε μαθητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν το κτίριο σχεδόν ισοπεδωμένο, ενώ γονείς αναζητούν απεγνωσμένα τα παιδιά τους μέσα στα συντρίμμια, με σκηνές βαθιάς οδύνης να εκτυλίσσονται στον χώρο.

The school in Hormozgan province, southern Iran, which was damaged in an Israeli attack. 🇺🇸🇮🇱🇮🇷



You can hear mothers crying pic.twitter.com/DVItMUwK8p— AlphaFrontNews (@AlphaFrontNews) February 28, 2026

Το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε αντίποινα, βομβαρδίζοντας αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν για ολική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ενώ η Τεχεράνη προειδοποιήσει πως θα χτυπήσει όλες τις βάσεις των ΗΠΑ.