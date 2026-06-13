ΗΠΑ: Μπλοκάρουν την πρόσβαση αλλοδαπών σε δύο μοντέλα AI της Anthropic για λόγους ασφαλείας – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε μία κίνηση που προκαλεί ερωτήματα για το πόσο ασφαλή είναι τα μοντέλα AI προχώρησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με την Anthropic να γνωστοποιεί ότι μπλοκαρίστηκε η πρόσβαση αλλοδαπών στα δύο κορυφαία προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που της ανήκουν.

Σύμφωνα με τους New York Times, και με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, η εντολή περιορισμού της πρόσβασης στα νέα μοντέλα AI προήλθε από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί, ενώ η Anthropic δεν σχολίασε πέραν μίας δημόσιας ανάρτησής της και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

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Η εντολή φέρεται να εκδόθηκε στο πλαίσιο ελέγχων εξαγωγών, μεταφέροντας τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια νέα φάση: από τους περιορισμούς σε προηγμένα chips και υποδομές, στον περιορισμό πρόσβασης στα ίδια τα μοντέλα AI. Το Axios ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στα δύο ισχυρότερα μοντέλα της Anthropic, αντιμετωπίζοντάς τα ως τεχνολογίες με πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Η απόφαση αφορά κυβερνήσεις, εταιρείες ακόμη και τους χρήστες.

Το Mythos 5 είχε ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία στην Ουάσινγκτον και στη Silicon Valley, καθώς συνδέεται με προηγμένες δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Anthropic είχε παρουσιάσει το Fable 5 ως πιο περιορισμένη εκδοχή του Mythos 5, με πρόσθετα φίλτρα ασφαλείας για ευαίσθητα πεδία, όπως η κυβερνοασφάλεια, η βιολογία και άλλα αντικείμενα υψηλού ρίσκου.

Η εταιρεία άφησε σαφείς αιχμές ότι θεωρεί την κυβερνητική απόφαση υπερβολική. «Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση στους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για παρεξήγηση και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Το μπλόκο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση αναζητεί νέο πλαίσιο εποπτείας για τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, μετά από μήνες έντονων αναμοχλεύσεων για το αν συστήματα με υψηλές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για άμυνα, αλλά και για επιθέσεις σε κρίσιμα δίκτυα.

Η υπόθεση ανοίγει πλέον ένα νέο μέτωπο στη σχέση της Ουάσινγκτον με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Το επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής μέχρι τώρα ήταν κυρίως ο έλεγχος των προηγμένων ημιαγωγών και η πρόσβαση χωρών όπως η Κίνα σε υπολογιστική ισχύ.

Με την υπόθεση Anthropic, όμως, το αμερικανικό κράτος δείχνει ότι μπορεί να παρέμβει απευθείας και στη χρήση των ίδιων των μοντέλων ΑΙ.