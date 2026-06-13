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Νίκαια: Όπλα, τέιζερ και φυσίγγια εντοπίστηκαν σε οικία – Χειροπέδες σε 66χρονο

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία

Νίκαια: Όπλα, τέιζερ και φυσίγγια εντοπίστηκαν σε οικία – Χειροπέδες σε 66χρονο
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Στη σύλληψη ενός 66χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Νίκαιας, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, όπου εντοπίστηκε οπλοστάσιο και άλλα παράνομα αντικείμενα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της 9ης Ιουνίου από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση παράνομων αντικειμένων.

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Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, έντεκα φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ, μία πτυσσόμενη ράβδος, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους, άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου. Στην Αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου παραπέμφθηκε ο 45χρονος παππούς και σύμφωνα με το Cretalive, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (16/06). Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12/06), το 18 μηνών βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού […]