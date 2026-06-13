Athens Pride 2026: Η Αθήνα γέμισε χρώμα, μουσική και μηνύματα αποδοχής (Εικόνες)

Πλήθος κόσμου έχει ξεκινήσει να φτάνει από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/06) στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή το Athens Pride, με το σημαντικό μήνυμα ισότητας, αποδοχής, σεβασμού και αγάπης από όλους προς όλους.

Καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Athens Pride 2026 στην πλατεία Συντάγματος, το κέντρο της Αθήνας πλημμυρίζει όλο και περισσότερο από κόσμο. Άνθρωποι όλων των ηλικιών κρατούν πανό, πλακάτ και σημαίες με τα χρώματα της LGBTQ+ κοινότητας και συγκεντρώνονται να γιορτάσουν την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στη ζωή και την αγάπη.

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Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις, συζητήσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και μουσικές εμφανίσεις, ενώ στις 19:00 αναμένεται να ξεκινήσει η Πορεία Υπερηφάνειας, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι παρότι έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια βήματα προόδου, πολλά Queer άτομα – και ιδιαίτερα οι τρανς, non-binary και ίντερσεξ προσωπικότητες- εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με διακρίσεις, κοινωνικούς αποκλεισμούς και ελλιπή εκπροσώπηση.

Την παρουσίαση του απογευματινού προγράμματος έχει αναλάβει ο stand-up comedian Άρης Ψυλιάκος, ενώ από τις 17:00 λειτουργούν ειδικά διαμορφωμένες δράσεις για γονείς και παιδιά, ενώ έως τις 21:00 θα παραμείνει ανοιχτός χώρος γνωριμίας για όσους συμμετέχουν μόνοι τους στη διοργάνωση.

Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI