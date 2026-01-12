Ιράν: Όλα τα σενάρια για επέμβαση των ΗΠΑ – Ποιες υποδομές μπαίνουν στο στόχαστρο του Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ενδεχόμενη επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν καθώς το καθεστώς Χαμενεΐ σφίγγει το κλοιό γύρω από τους διαδηλωτές πνίγοντας τις εξεγέρσεις στο αίμα.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν επιλογές για το Ιράν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι επιλογές που παρουσιάζονται στον Τραμπ κυμαίνονται από στοχευμένες επιθέσεις εντός του Ιράν έως κυβερνοεπιθέσεις, ανέφερε επίσης το Politico, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο που γνωρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις.

«Θα μπορούσαμε να εντείνουμε την εκστρατεία πίεσης με διάφορους τρόπους», είπε ο αξιωματούχος. «Το χρονικό περιθώριο [για να αναλάβει δράση ο Πρόεδρος] είναι μικρό, αλλά ο λαός είναι θυμωμένος».

Ο Τραμπ δεν αναμένεται να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα και ο δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζονται μεγάλες μετακινήσεις στρατευμάτων. «Το Ιράν είναι πολύ πιο ικανό να αντιδράσει κατά των ΗΠΑ, ειδικά επιτιθέμενο σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο Γκέρτκεν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν ήταν απαραίτητα πρόθυμη να καταστρέψει το καθεστώς», εκτός αν (η κατάσταση) επιδεινωθεί «τόσο σημαντικά που οι ΗΠΑ να διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να χάσουν την ευκαιρία να παρέμβουν για να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος», δήλωσε ο Ματ Γκέρτκεν, επικεφαλής γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής στην BCA Research.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να παρέμβει στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, προειδοποιώντας τους ηγέτες του να μην χρησιμοποιήσουν βία εναντίον διαδηλωτών. Το Σάββατο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν».

Η συζήτηση για πιθανή παρέμβαση έρχεται καθώς η κληρική ηγεσία του Ιράν αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες από το 2022. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν

σκοτωθεί εν μέσω της τρίτης εβδομάδας διαμαρτυριών και μιας συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση του Ιράν έχει εντείνει την καταστολή των διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένης μιας αναφερόμενης διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι στοχεύσεις του Τραμπ

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ανοιχτά τους Ιρανούς διαδηλωτές και έχει δημοσιεύσει το ενδιαφέρον του να παρέμβει αρκετές φορές στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν να «σώσουν» τους Ιρανούς εάν οι αρχές εκεί συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές. «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!» δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε μερικές πολύ ισχυρές επιλογές», προειδοποίησε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή στο Air Force One, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. «Θα λάβουμε μια απόφαση».

Ο Τραμπ εξετάζει επίσης «μη κινητικά μέτρα» συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και των μυστικών ενεργειών, σύμφωνα με το Politico, σημειώνοντας ότι δεν αναμενόταν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να στείλει αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα και δεν έχει υπάρξει σημαντική μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων.

Οι ΗΠΑ προωθούν την αποκατάσταση των διαδικτυακών επικοινωνιών στο Ιράν, καθώς οι ηγέτες του έχουν διακόψει τις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας στη χώρα. «Μπορεί να θέσουμε σε λειτουργία το διαδίκτυο, αν αυτό είναι δυνατό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Μπορεί να μιλήσω με τον Ίλον Μασκ. Θα τον καλέσω μόλις τελειώσω μαζί σας».

Το Ιράν φέρεται να έχει μπλοκάρει το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Μασκ κατά τη διάρκεια των τελευταίων μαζικών διαμαρτυριών.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες εντός της κυβέρνησης ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις θα μπορούσαν να αποβούν μπούμερανγκ και να υπονομεύσουν τις διαμαρτυρίες. Οι ανησυχίες, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είναι ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν το ακούσιο αποτέλεσμα να συσπειρώσουν τον ιρανικό λαό για να υποστηρίξει την κυβέρνηση ή να οδηγήσουν το Ιράν σε αντίποινα με τη χρήση δικής του στρατιωτικής δύναμης.