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ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Έκρηξη σε ΑΤΜ τράπεζας, που βρίσκεται σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 5/6 στα Βριλήσσια.

Το περιστατικό έγινε στις 3:55 στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρίσκεται στη λεωφόρο Πεντέλης, με τους δράστες να προκαλούν ελεγχόμενη έκρηξη και στη συνέχεια να αρπάζουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

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Αστυνομικοί και ΤΕΕΜ έσπευσαν στο σημείο, αρχίζοντας αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο το ποσό που έκλεψαν.

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