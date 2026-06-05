Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα
Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών
Έκρηξη σε ΑΤΜ τράπεζας, που βρίσκεται σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 5/6 στα Βριλήσσια.
Το περιστατικό έγινε στις 3:55 στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρίσκεται στη λεωφόρο Πεντέλης, με τους δράστες να προκαλούν ελεγχόμενη έκρηξη και στη συνέχεια να αρπάζουν τις κασετίνες με τα χρήματα.
Αστυνομικοί και ΤΕΕΜ έσπευσαν στο σημείο, αρχίζοντας αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο το ποσό που έκλεψαν.
πηγή στην Google
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