Οι Ρεπουμπλικανοί “άδειασαν” πάλι τον Τραμπ – Ψήφισαν στη Βουλή πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία

Ακόμα μια ήττα υπέστη στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εγκρίθηκε νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς το Κίεβο, καθώς και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε κρίσιμους τομείς της ρωσικής οικονομίας.

Με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο που συνδυάζει νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία με ένα ευρύ πλαίσιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παρά τις έντονες αντιδράσεις της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών.

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Στις 226 αυτές ψήφους, σύμφωνα με το CNN, περιλαμβάνονται εκείνες 18 Ρεπουμπλικανών και ενός ανεξάρτητου, που συνήθως ψηφίζει μαζί τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα που η Βουλή διαφοροποιείται από τη γραμμή του Αμερικανού προέδρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το πακέτο προβλέπει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε άμεση οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και έως 8 δισ. δολάρια σε δάνεια για την ανασυγκρότηση της χώρας.

Επίσης, περιλαμβάνει αυστηρότερες κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, με στόχο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, τον ενεργειακό τομέα, τις εξορυκτικές δραστηριότητες και Ρώσους κρατικούς αξιωματούχους.

Βέβαια, και το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η περαιτέρω πορεία του δεν είναι σίγουρη. Για να αποκτήσει ισχύ νόμου, πρέπει να εγκριθεί και από τη Γερουσία, όπου η Ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχει μέχρι στιγμής προωθήσει ανάλογες ψηφοφορίες για κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, αναμένοντας τη στάση του Λευκού Οίκου. Ακόμη κι αν λάβει την έγκριση της Γερουσίας, δεν αποκλείεται να βρεθεί αντιμέτωπο με βέτο από τον Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, το Σώμα είχε εγκρίνει ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα διεξαγωγής αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.