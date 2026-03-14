Ιράν: Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 90 στόχους κατά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Ακέραιες οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (βίντεο)

ΟΙ ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν τη νύχτα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Ωστόσο, από την επίθεση δεν χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σύμφωνα με το Ιράν, η εξαγωγική διαδικασία από το νησί και η φόρτωση των τάνκερ συνεχίζεται κανονικά.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με επιτυχία περισσότερους από 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε η CENTCOM.

Τραμπ: “Το Ιράν έχει ηττηθεί εντελώς κι εκλιπαρεί για συμφωνία”

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων είναι νόμιμοι στόχοι, μετά από την επίθεση αμερικανικών δυνάμεων κατά ιρανικών νησιών, μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, εγκαταστάσεις και στρατιωτικά καταφύγια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.