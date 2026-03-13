Μέση Ανατολή: Σήκωσαν τα βομβαρδιστικά B-2 οι ΗΠΑ για «να τελειώσουν το Ιρανικό καθεστώς» (Βίντεο)

Για μια ακόμη ημέρα η Μέση Ανατολή φλέγεται, με το Ισραήλ να σφυροκοπά τόσο την Τεχεράνη όσο και τον Λίβανο αλλά και τις ΗΠΑ να σηκώνουν όπως τόνισαν τα βομβαρδιστικά B-2 οι ΗΠΑ για «να τελειώσουν το Ιρανικό καθεστώς».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) με ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) εξέδωσε ένα σημαντικό μήνυμα προς τις ιρανικές δυνάμεις. «Τα stealth βομβαρδιστικά B-2 απογειώνονται για να εκτελέσουν μια αποστολή κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, εξαπολύοντας πυρά μεγάλου βεληνεκούς όχι μόνο για να εξαλείψουν την απειλή από το ιρανικό καθεστώς σήμερα, αλλά και για να εξαλείψουν την ικανότητά τους να ανοικοδομηθούν στο μέλλον» αναφέρει.

B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future. pic.twitter.com/ebyUYNnOLo— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα «εκτεταμένων» αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ανακοινώνει ο IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιδρομές στοχεύουν εγκαταστάσεις υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε όλη την πρωτεύουσα, ενώ παράλληλα χτυπήματα υπάρχουν και στον Λίβανο.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones στο Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν απόψε ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, σε συνεργασία με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της «ημέρας υποστήριξης» προς τους Παλαιστίνιους, που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Ιράν. Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε μια περιοχή της Τεχεράνης, κοντά στο σημείο όπου είχε οργανωθεί διαδήλωση υποστηρικτών του καθεστώτος για τον εορτασμό αυτής της ημέρας. Tel Aviv now. pic.twitter.com/MpmcSYMmUt March 13, 2026

Σύμφωνα με τους Φρουρούς, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Kheibar και στόχοι ήταν η Χάιφα, το μεγάλο λιμάνι στο βόρειο Ισραήλ, η Καισάρεια στα κεντρικά της χώρας, το Ζαρίτ και το Σλόμι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο καθώς και το «στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα» του Χολόν. Otro incendio en Tel Aviv tras el impacto de un misil iraní pic.twitter.com/L6glJhWLTL March 13, 2026

Το Ναυτικό των Φρουρών και του στρατού έβαλε επίσης στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στο Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ και την Αλ Ντάφρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ έτοιμη για μια “μακρά σύγκρουση” με το Ισραήλ, δήλωσε ο ηγέτης της

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε, σε μια ομιλία σήμερα, πως οι ισραηλινές απειλές περί δολοφονίας του είναι «ασήμαντες».

«Έχουμε προετοιμαστεί για μια μακρά σύγκρουση και θα αιφνιδιαστούν στο πεδίο», υπογράμμισε.

Στην ομιλία του που προβλήθηκε στη λιβανική τηλεόραση, ο Κασέμ χαρακτήρισε τον πόλεμο που εκτυλίσσεται «υπαρξιακή μάχη». Προτού προσθέσει: «Δεν θα δώσουμε στον εχθρό τα μέσα να πραγματοποιήσει τον στόχο του να μας εξαλείψει».

Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει να κάνει παραχωρήσεις στον εχθρό χωρίς ανταλλάγματα», ζητώντας να ανακαλέσει τις τελευταίες της αποφάσεις, μια προφανή αναφορά στο μέτρο της απαγόρευσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μία επίθεση εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, αφού η οργάνωση άνοιξε πυρ τη 2α Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον επικήρυξε την ιρανική ηγεσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα προσφέρουν αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε οποιονδήποτε παράσχει πληροφορίες για την τύχη των Ιρανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου και του νέου ανώτατου ηγέτη και ιδίως των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επικήρυξη αφορά και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, καθώς και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw— Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Στα δέκα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο του υπουργείου είναι επίσης ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί και ο υπουργός Πληροφοριών και Ασφάλειας, Εσμαΐλ Χατίμπ.

«Τα πρόσωπα αυτά διοικούν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλον τον κόσμο», υποστηρίζει η Ουάσινγκτον. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους επίδοξους πληροφοριοδότες να στείλουν τις πληροφορίες που διαθέτουν κυρίως μέσω του Signal. «Οι πληροφορίες μπορεί να σας επιτρέψουν να επωφεληθείτε από μια μετεγκατάσταση και μια αμοιβή», πρόσθεσε.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, που διοικούσε το Ιράν από το 1989, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, με την έναρξη του πολέμου. Αντικαταστάθηκε από τον γιο του, τον Μοτζταμπά, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν είναι σαφής, αφού η κρατική τηλεόραση και ορισμένοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τραυματίστηκε από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Την Πέμπτη δόθηκε στη δημοσιότητα ένα πρώτο μήνυμά του, χωρίς όμως εικόνα και ήχο.

ΗΠΑ: Περισσότερους πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στέλνει η Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή

Ο αμερικανικός στρατός θα αναπτύξει μονάδες πεζοναυτών και επιπρόσθετα πλοία στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς συμπληρώνονται αύριο δύο εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, περίπου 2.500 πεζοναύτες και άλλα τρία πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους σύμφωνα με τους οποίους το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που επιβαίνουν σε αυτό, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN, θα αναπτυχθεί μια αερο-χερσαία επιχειρησιακή ομάδα του σώματος των πεζοναυτών (MEU), η οποία συνήθως αποτελείται από περίπου 2.500 άνδρες.

Η WSJ διευκρινίζει ότι το αίτημα για αποστολή ενισχύσεων υποβλήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom) και εγκρίθηκε από τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Πεζοναύτες βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.