ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Κατέστρεψε αμερικανικό Awacs 300 εκατ. δολαρίων στη Σαουδική Αραβία

EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Καταστροφικές ζημιές σε αμερικανικό αεροσκάφος εγκαίρου προειδοποίησης και ελέγχου E-3 Sentry (AWACS) προκάλεσε το Ιράν.

Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Μαρτίου στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία και περιελάμβανε έναν συνδυασμό βαλλιστικών πυραύλων και drones αυτοκτονίας (Shahed).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν το πίσω μέρος του αεροσκάφους (όπου βρίσκεται ο χαρακτηριστικός δίσκος του ραντάρ) να έχει αποκοπεί από την άτρακτο.

H αξία ενός τέτοιου αεροσκάφους με τον σύγχρονο εξοπλισμό του εκτιμάται σήμερα μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Ορισμένες πηγές ανεβάζουν το κόστος αντικατάστασης (με το νέο E-7 Wedgetail) έως και τα 700 εκατ. δολάρια.

Το AWACS είναι το «μάτι» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, υπεύθυνο για τον συντονισμό των μαχητικών και τον εντοπισμό απειλών σε τεράστιες αποστάσεις. Η απώλεια σύμφωνα με αναλυτές μειώνει την ικανότητα επιτήρησης στην περιοχή του Κόλπου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ