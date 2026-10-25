Σερβία – Εκλογές: Συμμετοχή ρεκόρ με 41,1% έως τις 13:00 – Καταγγελίες για παρατυπίες

Ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή καταγράφεται στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στη Σερβία, με χιλιάδες πολίτες να προσέρχονται από νωρίς το πρωί στις κάλπες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που πραγματοποιείται έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής και κοινωνικής έντασης.

Σύμφωνα με την οργάνωση παρακολούθησης εκλογών CRTA, έως τις 13:00 τοπική ώρα είχε ψηφίσει το 41,1% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών.

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Την ίδια ώρα, ανεξάρτητοι παρατηρητές καταγράφουν προβλήματα στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, με αναφορές για παραβιάσεις της μυστικότητας της ψήφου, πιέσεις σε ψηφοφόρους και άλλες εκλογικές παρατυπίες.

Σερβία: Στο 41,1% η συμμετοχή έως τη 13:00

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η CRTA αποτυπώνουν την αυξημένη κινητοποίηση του εκλογικού σώματος.

Στις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2023, η συμμετοχή έως τη 13:00 είχε διαμορφωθεί στο 26,6%.

Φέτος, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 41,1%, παρουσιάζοντας αύξηση 14,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Η εκτίμηση της CRTA συνοδεύεται από περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±0,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν σχηματιστεί ουρές έξω από εκλογικά τμήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Ενδεικτικό της αυξημένης προσέλευσης είναι ότι έως τις 10:00 είχε ψηφίσει το 19,8% των εκλογέων, έναντι 9,8% την αντίστοιχη ώρα το 2023.

Καταγγελίες για παρατυπίες και παραβιάσεις της μυστικότητας

Παρά τη μεγάλη συμμετοχή, οι εκλογές διεξάγονται υπό την αυξημένη επιτήρηση οργανώσεων και διεθνών παρατηρητών.

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Η CRTA έχει καταγράψει περιστατικά που εγείρουν ερωτήματα για την τήρηση της εκλογικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για φωτογράφιση ψηφοδελτίων, πρακτική που μπορεί να υπονομεύσει τη μυστικότητα της ψήφου.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της οργάνωσης, έως το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί τέτοια περιστατικά σε περίπου ένα στα τέσσερα εκλογικά τμήματα του αντιπροσωπευτικού δείγματός της.

Παράλληλα, η οργάνωση CeSID ανακοίνωσε ότι είχε καταγράψει περισσότερες από 120 παρατυπίες έως τις 11:00, σε δείγμα 750 εκλογικών τμημάτων.

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Οι αναφορές περιλαμβάνουν προβλήματα στους εκλογικούς καταλόγους, περιστατικά ομαδικής ψηφοφορίας, διαφωνίες μεταξύ μελών εφορευτικών επιτροπών και δυσκολίες πρόσβασης παρατηρητών.

Οι καταγγελίες αυτές βρίσκονται υπό αξιολόγηση και δεν αποτελούν από μόνες τους διαπίστωση εκτεταμένης νοθείας.

Η κρίσιμη αναμέτρηση Βούτσιτς και φοιτητικού κινήματος

Οι σημερινές εκλογές πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον.

Η Σερβία έχει βιώσει σχεδόν δύο χρόνια μεγάλων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Η τραγωδία πυροδότησε διαδηλώσεις με βασικά αιτήματα τη λογοδοσία, την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών.

Στη σημερινή αναμέτρηση, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS), που συνδέεται με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την εκλογική λίστα που υποστηρίζεται από το φοιτητικό κίνημα.

Συνολικά, 18 εκλογικοί συνδυασμοί συμμετέχουν στη διαδικασία.

Πότε κλείνουν οι κάλπες και πότε αναμένονται αποτελέσματα

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 20:00, δηλαδή στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Η CRTA έχει προγραμματίσει επιπλέον ενημερώσεις για τη συμμετοχή στις 16:00 και στις 19:00.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση στα εκλογικά τμήματα του αντιπροσωπευτικού της δείγματος, η οργάνωση αναμένεται να παρουσιάσει τις πρώτες εκτιμήσεις για την κατανομή των ψήφων και των εδρών.

Οι πρώτες προβολές αποτελεσμάτων της CRTA αναμένονται μετά τις 21:00 τοπική ώρα, χωρίς να υπάρχει εγγυημένη ακριβής ώρα ανακοίνωσης.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα προκύψουν από την αρμόδια εκλογική επιτροπή της Σερβίας.