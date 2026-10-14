Μητσοτάκης: «Καμία χώρα δεν είναι Γαλατικό Χωριό» – Το μήνυμα στην ΕΕ για την ενεργειακή κρίση

Για έναν δύσκολο χειμώνα, λόγω των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον στόχο μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, στη σημασία των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές και υποδομές αποθήκευσης, αλλά και στην ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

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Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, ζητώντας κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις οικονομικές συνέπειες των διεθνών κρίσεων.

«Εγκαινιάζουμε τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών στην Ελλάδα»

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, εγκαινιάζοντας τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών στην Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας για την αξιοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί πλεονασματική στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο, πρέπει, όμως, να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης, προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειάζεται», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς «δεν είναι σπριντ αλλά μαραθώνιος».

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Ο στόχος για φθηνότερο ρεύμα έως το 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον κεντρικό στόχο που είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, για τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποσύνδεσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από εκείνη του φυσικού αερίου.

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Η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, όπως αυτή που εγκαινιάστηκε στη Λάρισα, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές έρευνας και αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2027 προγραμματίζεται η έναρξη ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο.

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«Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Προειδοποίησε ότι ο επερχόμενος χειμώνας αναμένεται να είναι δύσκολος, εξηγώντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

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Όπως ανέφερε, κάθε νέα ένταση ή επίθεση στα Στενά του Ορμούζ και στην Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές, τροφοδοτώντας αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι ανατιμήσεις αυτές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μεταφέρονται στη συνέχεια στον διεθνή πληθωρισμό και στο κόστος ζωής.

«Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο Γαλατικό Χωριό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις.

Τα μέτρα στήριξης και τα δημοσιονομικά περιθώρια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη στήριξη των νοικοκυριών, χαρακτηρίζοντάς τα «δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις».

Τόνισε ότι η δυνατότητα στήριξης των πολιτών συνδέεται άμεσα με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

«Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανάπτυξης, δεν θα είχαμε σήμερα τις δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την κοινωνία», σημείωσε.

Και πρόσθεσε:

«Το αποτέλεσμα της συνετής και επιτυχημένης δημοσιονομικής πολιτικής μεταφράζεται στη δυνατότητα να μπορούμε να στηρίζουμε τους πολίτες στο μέτρο των εθνικών μας δυνατοτήτων και των αντοχών του προϋπολογισμού».

Ο πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε από τη Λάρισα κάποιο νέο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης των παρεμβάσεων ανάλογα με την πορεία των διεθνών εξελίξεων.

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς την ΕΕ: «Χρειάζεται μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία»

Ενόψει της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των διεθνών οικονομικών πιέσεων απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.

Όπως εξήγησε, η ελληνική πλευρά θα θέσει την ανάγκη μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν πιο αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να κινηθεί σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων , με μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και δυνατότητα πρόσθετων, στοχευμένων παρεμβάσεων.

, με μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και δυνατότητα πρόσθετων, στοχευμένων παρεμβάσεων. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας , απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και στις διεθνείς οικονομικές πιέσεις.

, απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και στις διεθνείς οικονομικές πιέσεις. Στήριξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, η οποία επίσης επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν αρκούν απλές εκκλήσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή βενζίνης.

«Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενιαία στην ακρίβεια»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αποφάσεις που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως επισήμανε, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει από κοινού τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Κατά τον πρωθυπουργό, μόνο μια ευρωπαϊκή απάντηση με χειροπιαστά αποτελέσματα μπορεί να περιορίσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και να ανακόψει την ενίσχυση του λαϊκισμού και των πολιτικών άκρων.