South Pars: Ο Ενεργειακός «τιτάνας» του φυσικού αερίου στο Ιράν που χτυπήθηκε από το Ισραήλ

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η είδηση πως το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο που βρίσκεται στο Ιράν χτυπήθηκε από το Ισραήλ την Τετάρτη 18/3.

Το συνολικό κοίτασμα καλύπτει μια έκταση 9.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 3.700 ανήκουν στο Ιράν και τα υπόλοιπα στο Κατάρ (όπου ονομάζεται North Field).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατέχει περίπου το 8% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου και το 50% των εγχώριων αποθεμάτων του Ιράν, ενώ τροφοδοτεί πάνω από το 70% της κατανάλωσης αερίου στο Ιράν (θέρμανση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανία).

Εκτός από αέριο, παράγει τεράστιες ποσότητες συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου (gas condensates), τα οποία αποτελούν κρίσιμο εξαγώγιμο προϊόν για την ιρανική οικονομία. #BREAKING: Israel with US backing struck Iranian natural gas infrastructure at the South Pars natural gas field, the largest in the world. -Axios pic.twitter.com/STlylqZQyg March 18, 2026

Η σταθερότητα της παραγωγής στο South Pars επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Σε έναν κόσμο που αναζητά μεταβατικά καύσιμα για την πράσινη μετάβαση, το South Pars παραμένει ένας από τους πιο κρίσιμους «πνεύμονες» της παγκόσμιας οικονομίας.

South Pars: «Ευτυχώς δεν υπάρχουν ζημιές» λέει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε χθες από «βλήμα» του Ισραήλ που δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην υποδομή και κανέναν τραυματισμό, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA-ΔΟΑΕ).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα την Βιέννη «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση κατά την διάρκεια του πολέμου για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού (…) σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.

«Εχουμε προειδοποιήσει άπειρες φορές τον Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες (…) ότι είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία μεγάλου αριθμού ρώσων πολιτών στον σταθμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Κάλεσε δε τις δύο χώρες να αποφύγουν τις επιθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ραδιολογική ή οικολογική καταστροφή σε επίπεδο περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.