Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ολλανδία: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Δεκάδες πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν ή κατέγραψαν καθυστερήσεις.

Ολλανδία: Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ, ένας από τους κυριότερους ευρωπαϊκούς κόμβους, ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Boelo.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) καταμέτρησε 90 πτήσεις που ακυρώθηκαν σήμερα στη σελίδα των αναχωρήσεων στον ιστότοπο του αεροδρομίου, κυρίως προς ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Παρίσι, η Ρώμη και το Δουβλίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, δεκάδες πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν ή κατέγραψαν καθυστερήσεις.

«Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, λιγότερες πτήσεις αναμένεται να απογειωθούν και να προσγειωθούν σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου», ανέφερε το αεροδρόμιο.

Δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των πτήσεων που θα επηρεαστούν και προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του AFP για περαιτέρω πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Καταιγίδες Austen και Boelo σαρώνουν την Ευρώπη: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Άνεμοι 135 χλμ./ώρα
ΔΙΕΘΝΗ

Καταιγίδες Austen και Boelo σαρώνουν την Ευρώπη: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Άνεμοι 135 χλμ./ώρα

Σοβαρά προβλήματα σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο από τις καταιγίδες Austen και Boelo. Διακοπές ηλεκτροδότησης, ξεριζωμένα δέντρα, πλημμύρες και ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων.

Σερβία: Εκλογικός πυρετός με εκρηκτική συμμετοχή 46,4% – Καταγγελίες για νοθεία και επεισόδια
ΔΙΕΘΝΗ

Σερβία: Εκλογικός πυρετός με εκρηκτική συμμετοχή 46,4% – Καταγγελίες για νοθεία και επεισόδια

Αυξημένη κατά 14,2 ποσοστιαίες μονάδες η συμμετοχή σε σχέση με το 2023. Καταγγελίες για επιθέσεις σε εκλογικούς παρατηρητές και παρατυπίες, ενώ η αναμέτρηση Βούτσιτς και φοιτητικού κινήματος κορυφώνεται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καταιγίδες Austen και Boelo σαρώνουν την Ευρώπη: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Άνεμοι 135 χλμ./ώρα
ΔΙΕΘΝΗ

Καταιγίδες Austen και Boelo σαρώνουν την Ευρώπη: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Άνεμοι 135 χλμ./ώρα

Σοβαρά προβλήματα σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο από τις καταιγίδες Austen και Boelo. Διακοπές ηλεκτροδότησης, ξεριζωμένα δέντρα, πλημμύρες και ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων.

ΚΚΕ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού: «Το παραμυθάκι των “ισχυρών συμμάχων” έχει επανειλημμένα διαψευστεί»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού: «Το παραμυθάκι των “ισχυρών συμμάχων” έχει επανειλημμένα διαψευστεί»

«Το παραμυθάκι των "ισχυρών συμμάχων" έχει επανειλημμένα διαψευστεί, αφού δεν απέτρεψε ούτε το casus beli, ούτε τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, ούτε την 52χρονη κατοχή της Κύπρου».