Πιερρακάκης: Στήριξη απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Θετική αξιολόγηση του ελληνικού αιτήματος για ευελιξία

Την προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, με παράλληλη διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, έθεσε ως προτεραιότητα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις ανακοίνωσε τη θετική αξιολόγηση των αιτημάτων Ελλάδας και Ιταλίας για τη διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία στην ενεργειακή ασφάλεια.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία», ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας πρέπει να συνδυαστεί με τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

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«Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα», τόνισε.

Θετική αξιολόγηση για Ελλάδα και Ιταλία – Εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας να αξιοποιήσουν τη διευρυμένη ευελιξία της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας.

Για να προχωρήσουν τα αιτήματα, αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου.

Ξεχωριστά, για τα αιτήματα των δύο χωρών για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, ο Επίτροπος διευκρίνισε ότι θα εξεταστούν πιο διεξοδικά. Όπως είπε, είχε ήδη σχετικές συζητήσεις με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι οι τιμές ενέργειας έχουν επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου, επηρεάζοντας, μεταξύ άλλων, το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα.

Οι υπουργοί εξέτασαν τις παρεμβάσεις των κρατών-μελών για την προστασία των πιο ευάλωτων, επαναβεβαιώνοντας ότι τα μέτρα πρέπει να είναι «προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα», ώστε να αποφεύγεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών.

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Ο Ντομπρόβσκις προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Αντιτάχθηκε στα οριζόντια μέτρα, εξηγώντας ότι έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος και μπορούν να αυξήσουν τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας.

Καθαρή ενέργεια, ισχυρότερα δίκτυα και διασυνδέσεις

Πέρα από την άμεση στήριξη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη μακροπρόθεσμων επενδύσεων για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.

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Περιέγραψε ως βασικές κατευθύνσεις την περισσότερη καθαρή ενέργεια, την ευρύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση των δικτύων και τις καλύτερες διασυνδέσεις.

«Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια είναι αλληλένδετες προτεραιότητες», ανέφερε.

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Για τα ομόλογα: «Σε επιφυλακή, αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού»

Ερωτηθείς για τη διεύρυνση των spreads στην ευρωζώνη, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε: «Είμαστε προσεκτικοί, είμαστε σε εγρήγορση, σε επιφυλακή, αλλά όχι σε κατάσταση συναγερμού».

Για τη Γαλλία, εξέφρασε εμπιστοσύνη στη δέσμευση της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά της και στον υπουργό Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ.

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Από την πλευρά του, ο Ντομπρόβσκις επισήμανε ότι οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος είναι περισσότερο ευάλωτες στις πιέσεις. Υπογράμμισε την ανάγκη συνετών δημοσιονομικών πολιτικών και υγιών προϋπολογισμών για το επόμενο έτος, ώστε να καθησυχαστούν οι αγορές.

Προειδοποίησε επίσης ότι η συνεχής προσθήκη νέων δημοσιονομικών ευελιξιών μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού πλαισίου.