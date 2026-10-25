Βαγγέλης Λιόλιος: Ολοκληρώθηκε η απολογία του για τους «στημένους αγώνες» – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25/10) η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να δίνει εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

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Ο ίδιος κατηγορείται για δωροδοκία και δωροληψία με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες και διαιτητικούς ορισμούς.

Τι υποστήριξε ο Βαγγέλης Λιόλιος στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε την εμπλοκή του σε οποιαδήποτε διαδικασία χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Η υπεράσπισή του αμφισβητεί τη βασιμότητα του κατηγορητηρίου και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις αποδιδόμενες πράξεις.

Ο συνήγορός του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έχει υποστηρίξει δημόσια ότι η δικογραφία δεν περιλαμβάνει στοιχεία που να αποδεικνύουν εμπλοκή του εντολέα του στη χειραγώγηση αγώνων.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει ζητήσει, μέσω του δικηγόρου του, να κληθούν για εξέταση τρία πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Παραιτήθηκε από την προεδρία της ΕΟΚ

Νωρίτερα την Κυριακή, έγινε γνωστό ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία της ΕΟΚ.

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Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να απέχει από την ενασχόληση με το ελληνικό μπάσκετ μέχρι να αποσαφηνιστεί η υπόθεση και να ολοκληρωθούν οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, η οποία καλείται να διαχειριστεί τη διαδικασία διαδοχής του.

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Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στο DEBATER μέσα από τη θεματολογία για την ΕΟΚ και τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Σειρά παίρνει η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας Λιόλιου, η διαδικασία συνεχίζεται με τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

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Ο Γιώργος Μαυραγάνης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων, εξετάζοντας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για προσωρινή κράτηση ή την επιβολή περιοριστικών όρων.

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Η έρευνα για τους φερόμενους στημένους αγώνες

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για οργανωμένες παρεμβάσεις σε διαιτητικούς ορισμούς και αποτελέσματα αγώνων του ελληνικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της δικογραφίας, εξετάζονται 49 αγώνες από το 2016 έως το 2026, σε διαφορετικές αγωνιστικές κατηγορίες.

Οι δικαστικές αρχές διερευνούν εάν υπήρχε μηχανισμός επηρεασμού διαιτητών και αλλοίωσης αγωνιστικών αποτελεσμάτων.

Η υπόθεση αφορά συνολικά έξι κατηγορουμένους, με τις απολογίες να πραγματοποιούνται σταδιακά.

Ήδη έχει προηγηθεί η προσωρινή κράτηση πρώην διαιτητή, ενώ οι υπόλοιπες απολογίες συνεχίζονται.

Το DEBATER παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση των «στημένων αγώνων», η οποία βρίσκεται σε πλήρη δικαστική εξέλιξη.

Για το σύνολο των κατηγορουμένων ισχύει πλήρως το τεκμήριο αθωότητας.