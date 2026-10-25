Γαλλία: 1.314 προσαγωγές, 53 τραυματίες αστυνομικοί και 24 λεηλατημένα καταστήματα μετά τις διαδηλώσεις

Σε 1.314 ανήλθαν οι προσαγωγές στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του Σαββάτου (24/10), σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε την Κυριακή (25/10) το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Οι κινητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, συνοδεύτηκαν από επεισόδια, πυρκαγιές και λεηλασίες καταστημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 53 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες χρειάστηκε να επέμβουν 75 φορές για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Παράλληλα, 24 καταστήματα λεηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Γαλλία: Ο απολογισμός των επεισοδίων

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός, όπως είχε διαμορφωθεί στις 07:30 το πρωί της Κυριακής, περιλαμβάνει:

1.314 προσαγωγές σε εθνικό επίπεδο.

σε εθνικό επίπεδο. 53 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας.

στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας. 75 επεμβάσεις της Πυροσβεστικής για πυρκαγιές.

για πυρκαγιές. 24 καταστήματα που υπέστησαν λεηλασίες.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά και ενδέχεται να επικαιροποιηθούν.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει πολλές έρευνες για τα περιστατικά βίας και τις καταστροφές που καταγράφηκαν.

Δεν δόθηκε, ωστόσο, συνολικός αριθμός τραυματισμένων διαδηλωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έως 800.000 διαδηλωτές στους δρόμους – 110.000 στο Παρίσι

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, με σημαντική απόκλιση μεταξύ των εκτιμήσεων για τη συμμετοχή.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 410.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το συνδικάτο CGT υπολόγισε τη συμμετοχή σε περίπου 800.000 ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Παρίσι, η αστυνομία κατέγραψε 110.000 συμμετέχοντες, έναντι 250.000 που εκτίμησε η CGT.

Συνολικά, οι Αρχές κατέγραψαν 289 κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είχε μεταδώσει ήδη το DEBATER στο ρεπορτάζ του για τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και τα επεισόδια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων για την ακρίβεια και τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Υπουργείο Εσωτερικών: «Ήρεμη» η νύχτα μετά τις κινητοποιήσεις

Παρά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες πόλεις, το υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε τη νύχτα που ακολούθησε τις διαδηλώσεις «ήρεμη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, οι περισσότερες οργανωμένες πορείες πραγματοποιήθηκαν στις προκαθορισμένες διαδρομές τους, υπό την επιτήρηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με ομάδες ατόμων που κινήθηκαν στο περιθώριο των συγκεντρώσεων.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η αυξημένη αστυνομική παρουσία συνέβαλε στον περιορισμό των επεισοδίων και στην αποτροπή περισσότερων καταστροφών.

Λιγότερες καταστροφές σε σύγκριση με το προηγούμενο Σάββατο

Η νέα κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά τις εκτεταμένες ταραχές της 17ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, το προηγούμενο Σάββατο είχαν καταγραφεί 2.628 προσαγωγές, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από εκείνον της 24ης Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, οι επεμβάσεις για πυρκαγιές περιορίστηκαν από 2.025 σε 75.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέτρα ασφαλείας περιόρισαν την έκταση των επεισοδίων, παρά τη συνεχιζόμενη κοινωνική ένταση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα επεισόδια

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έρευνες για τις επιθέσεις, τις καταστροφές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής, τις συνθήκες στην εκπαίδευση και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των επεισοδίων σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, η μαζική συμμετοχή καταδεικνύει ότι οι κοινωνικές διεκδικήσεις παραμένουν στο προσκήνιο.