Κυψέλη: Ο Ερυθρός Σταυρός απέσυρε βίντεο για τη ζωή του 26χρονου Αφγανού – Είχε γυριστεί όταν ήταν στη Μόρια

Στην απόσυρση ενός βίντεο από τη δημόσια προβολή, που είχε δημιουργηθεί το 2016 με πρωταγωνιστή τον 26χρονο Αφγανό που κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, προχώρησε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός.

Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κατέβασε το ντοκιμαντέρ στο οποίο παρουσιαζόταν το ταξίδι του τότε ανήλικου Σαρίφ Αχμαντζάι, από το Αφγανιστάν στη Μόρια. Το ντοκιμαντέρ είχε γυριστεί το 2016. Ο Αφγανός είχε φτάσει στη Μόρια πριν από έξι μήνες, όταν έδωσε συνέντευξη στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, για να πει την ιστορία του.

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Red Cross removed a 2016 promotional video titled Game of Life: The Story of Sharif after the subject, 26-year-old Afghan migrant Sharif Ahmadzai, was arrested in Athens and accused of the murder of 38-year-old Scottish aid worker Elisabeth-Jane Ross. This is the video! pic.twitter.com/WTdhAN0HHX— Elling Tell (@EllingTell) August 7, 2026

Εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στη Βρετανία, δήλωσε στην Daily Mail ότι «το βίντεο δεν είναι πια δημόσια προσβάσιμο. Πήραμε αυτή την απόφαση, από σεβασμό στην οικογένεια της Ελίζαμπεθ, καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη». Σύμφωνα με το βίντεο που αποσύρθηκε, ο Σαρίφ Αχμαντζάι έκανε 1,5 μήνα μέχρι να φτάσει από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα. Στη διάρκεια του ταξιδιού του, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και κρατήθηκε στη φυλακή για τρεις ημέρες. Στο ντοκιμαντέρ, ο Αχμαντζάι αναφέρει ότι στόχος του ήταν να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε οικογένεια, όπως ισχυριζόταν.

Το τετράλεπτο animation, με τίτλο Game of Life: The Story of Sharif, είχε παραχθεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και Βρετανό καλλιτέχνη. Παρουσίαζε την προσωπική ιστορία του νεαρού Αφγανού, από τη φυγή του από το Αφγανιστάν μέχρι την άφιξή του στη Λέσβο, σε ηλικία 15 ετών, στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης.

Στο βίντεο περιγραφόταν ότι ο πατέρας του, στρατιωτικός διοικητής, σκοτώθηκε σε ενέδρα, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του έχασαν τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ. Στη συνέχεια, εμφανιζόταν να διαφεύγει από τη χώρα μέσω Ιράν και Τουρκίας, πριν φτάσει στη δομή φιλοξενίας της Μόριας στη Λέσβο, όπου και πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ, έξι μήνες μετά την άφιξή του.

Το βίντεο ξεκινούσε με τη φράση ότι «κάθε μετανάστης έχει μια ιστορία που θα μπορούσε να γίνει ταινία του Χόλιγουντ», ενώ ο ίδιος αφηγούνταν πως το ταξίδι του προς την Ελλάδα διήρκεσε περίπου ενάμιση μήνα. Ανέφερε ακόμη ότι είχε συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη κατά την πρώτη απόπειρα να περάσει στην Ελλάδα και κρατήθηκε για τρεις ημέρες.

Στην αφήγησή του δήλωνε ότι τελικός προορισμός του ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, όπως υποστήριζε, ζούσαν συγγενείς που θα μπορούσαν να τον φροντίσουν.

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Εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στη βρετανική Daily Mail ότι η απόφαση να αποσυρθεί το βίντεο ελήφθη αποκλειστικά από σεβασμό προς την οικογένεια της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, όσο η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, ο οργανισμός δεν πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω δημόσιο σχολιασμό μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.