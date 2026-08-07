Τουρισμός για όλους 2026: Δείτε ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για όλους

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αρχικά βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα, με αυξημένα ποσά για άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με περισσότερα παιδιά και όσους επιλέξουν τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει διαφορετικά ποσά ενίσχυσης ανάλογα με την περίοδο ταξιδιού που θα επιλέξει ο δικαιούχος. Δείτε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ποιοι εξαιρούνται από τη νέα επιδότηση διακοπών.

Σήμερα Παρασκευή 7/8 μπορούν να κάνουν αίτηση όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 και 6, ενώ, ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

– Το Σάββατο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 7 και 8.

– Την Κυριακή, υποβάλλονται οι αιτήσεις όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0.

Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου στις 23:59:59, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι πολίτες όλων των ΑΦΜ, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ.

Τι πρέπει να κάνετε πριν υποβάλετε αίτηση

Ο δυνητικά δικαιούχος, για να συνδεθεί στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει πρώτα να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο οποίο να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυθεντικοποίησης δύο παραγόντων, όπου απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού μίας χρήσης που αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό.

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Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στη σχετική εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών TaxisNet.

Ο αιτών επιλέγει μεταξύ Γενικής Αίτησης και Αίτησης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η οποία αφορά περιπτώσεις με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω του ίδιου ή προστατευόμενου τέκνου.

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Στη συνέχεια καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του (e–mail και κινητό τηλέφωνο), τα οποία πρέπει να επιβεβαιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Επιλέγει αν επιθυμεί να αξιοποιήσει την άυλη ψηφιακή κάρτα κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου με αυξημένη επιδότηση (Οκτώβριος – Απρίλιος) ή κατά την υψηλή περίοδο (Μάιος – Σεπτέμβριος), λαμβάνοντας το αντίστοιχο ποσό. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την περίοδο που επιλέχθηκε κατά την αίτηση.

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Επιλέγει, επίσης, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και ζητά την έκδοση και την πίστωση του ποσού.

Σε περίπτωση που ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του έχει αναπηρία από 67% και άνω, μπορεί να δηλώσει τον αντίστοιχο ΑΜΚΑ / ΠΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ ώστε να εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση.

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Οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31/12/2025 πρέπει να επιλέξουν το πεδίο, διαφορετικά δεν θα εξεταστούν για αυξημένη επιδότηση.

Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επιλεγεί ως δικαιούχος στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 – 2027 της ΔΥΠΑ ούτε στον γ’ κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», καθώς και ότι το ποσό της κάρτας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής και δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να αναληφθεί σε μετρητά.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή».

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω ΚΕΠ, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Εφόσον μία αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς, μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί νέα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Μετά από κάθε αλλαγή απαιτείται νέα υποβολή.

Οι δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026 – 2027» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που:

– Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

– Έχουν υποβάλλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής.

– Η δήλωση έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

– Πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Δεν προσμετράται στο εισόδημα το επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων μελών που απαλλάσσεται από τον φόρο.

Τα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι γονείς με προστατευόμενο τέκνο με αναπηρία από 67% και άνω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο, καθώς και κάθε τέκνο για το οποίο ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα μέλη μίας οικογένειας που διαθέτουν ΑΦΜ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις ατόμων με αναπηρία των οποίων η πιστοποίηση δεν μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά θα αξιολογούνται αρχικά ως γενικής κατηγορίας και θα εξετάζονται εκ νέου σε δεύτερο χρόνο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα ποσά

Η ενίσχυση του προγράμματος φτάνει έως και τα 600 ευρώ.

– Άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με τέκνο με αναπηρία δικαιούνται έως 600 ευρώ κατά τη χαμηλή περίοδο και 400 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο.

– Προβλέπονται σημαντικά αυξημένα ποσά για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος).

– Το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή περίοδο και το 30% στην υψηλή.

– Αυξημένες επιδοτήσεις προβλέπονται για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

– Παρέχεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

– Αυξημένη επιδότηση λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος και του Γραφείου Υποστήριξης, καθημερινά από 09:00 έως 17:00.

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες λειτουργούν αποκλειστικά για τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος (υψηλή ή χαμηλή περίοδος).

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης

Υψηλή περίοδος: Από την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας έως 30/09/2026,και από 01/05/2027 έως 30/06/2027.

Χαμηλή περίοδος: Από 01/10/2026 έως 30/04/2027.

Η πραγματοποίηση συναλλαγών δεν θα είναι δυνατή εκτός των διαστημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Το ποσό της κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν τους αντίστοιχους κωδικούς κατηγορίας εμπόρου.

Για την α’ φάση οι κάρτες των δικαιούχων της χαμηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30ή Απριλίου 2027 και οι κάρτες των δικαιούχων της υψηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2027 αλλά ισχύουν αποκλειστικά για τα διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026 – 2027» και πώς;

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα και ενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος κινητού τηλεφώνου.

Από τη στιγμή όμως που θα ενεργοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί σε τερματικό POS, θα πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιείται από smartphone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβολή των στοιχείων της σε κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους παρόχων διαμονής ακόμη και άνευ χρήσης τεχνολογίας NFC.

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγής με την κάρτα του Προγράμματος ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του (Τράπεζα Snappi, Alpha Bank) ή Eurobank), για να πληροφορείται σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

Η συναλλαγή για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη διαμονή του και όχι άλλες χρεώσεις (π.χ. γεύματα, ποτά, δραστηριότητες κ.ά.).

Ποιοι μένουν εκτός του «Τουρισμός για όλους 2026 – 2027»

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος:

– Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026 – 2027 της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

– Οι κληρωθέντες του γ’ κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» για τα έτη 2022 – 2025, δηλαδή του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Εξαιρούνται από τον παραπάνω αποκλεισμό όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα ατόμου με αναπηρία ήγονέα με τέκνο με αναπηρία ποσοστού 67% και άνω κατά την υποβολή της αίτησης.