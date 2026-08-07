Εμπρησμός στη Marfin: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη – Παραμένει κρατούμενη στη ΓΑΔΑ

Ενώπιον της ανακρίτριας που διενεργεί την κύρια έρευνα για τον φονικό εμπρησμό στο κατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου το 2010 οδηγήθηκε, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση, η οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου.

Σε συμπαράσταση της κατηγορουμένης βρέθηκαν έξω από τα ανακριτικά γραφεία κάποιοι αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της, ενώ μέχρι την απολογία της θα παραμείνει κρατούμενη στη ΓΑΔΑ.

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Η 46χρονη, η οποία μετήχθη χθες το βράδυ στην Αθήνα από το Λονδίνο, οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα Εκδόσεων στο Εφετείο για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της και ακολούθως στο ανακριτικό γραφείο στα δικαστήρια της Ευελπίδων. EUROKINISSI

Είναι αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στους θανάτους των τριών εργαζομένων της τράπεζας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο μετά την εμπρηστική επίθεση.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για την τραγωδία είναι προσωρινά κρατούμενοι, μετά τις απολογίες τους στην 3η τακτική ανακρίτρια, δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Η 46χρονη εξαρχής δήλωσε αθώα και ότι δεν έχει καμία σχέση με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην τράπεζα κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο, ενώ έθεσε εαυτόν στη διάθεση των Αρχών.

Η κατηγορούμενη συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα μετά τη σύλληψή της στη Βρετανία στα μέσα του Ιουλίου, γεγονός που βοήθησε και επιτάχυνε τη διαδικασία για την εμφάνισή της στην ελληνική δικαιοσύνη.