Μεξικό και Αργεντινή στηρίζουν τον Ινφαντίνο, ενώ συνεχίζεται η κρίση στη FIFA

Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Μεξικού και της Αργεντινής εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις για την -πλέον αποσυρμένη- πρόταση πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού (FMF), συνδιοργανώτρια του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου, διαφοροποιήθηκε από τη δική της συνομοσπονδία, στηρίζοντας τον Ινφαντίνο, μετά την έκκληση της CONCACAF για μια «συνολική αποτίμηση» της προεδρίας του.

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Την Πέμπτη, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) εξέφρασε ομόφωνα τη στήριξή της στον Ινφαντίνο, όμως η UEFA ξεκαθάρισε ότι παραμένει προσηλωμένη στο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA.

Η Ασιατική Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «σε αλληλεγγύη» με την UEFA και την CONCACAF, η οποία διοικεί το ποδόσφαιρο στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, καθώς και στην Καραϊβική.

Αντίθετα, η CONMEBOL της Νότιας Αμερικής εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη (6/8), απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσης του Ινφαντίνο που δεν θα προκύψει μέσω ψηφοφορίας και των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA.

Η ομοσπονδία του Μεξικού υιοθέτησε την ίδια στάση.

«Η FMF δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα εγκρίνει καμία διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί εκτός αυτού του θεσμικού πλαισίου και συντάσσεται με την έκκληση του προέδρου Ινφαντίνο να συνεχίσουμε όλοι μαζί την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου προς όφελος των 211 ομοσπονδιών-μελών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Η FMF στηρίζει την ηγεσία του προέδρου Ινφαντίνο στη συνέχιση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου μέσω της ενίσχυσης των θεσμών.»

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Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Ραμπάτ, η FIFA ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τα μέλη της για τα λάθη που έγιναν γύρω από την πρόταση πώλησης μέρους των μελλοντικών εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τις διαδικασίες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Οι εξελίξεις γύρω από την πρόταση έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην προσπάθεια του Ινφαντίνο να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία στο Συνέδριο της FIFA, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο τον Μάρτιο. Πριν από δύο μήνες, η επανεκλογή του θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κάποιος ξεκάθαρος αντίπαλος για τις εκλογές του Μαρτίου και ο Ελβετός παράγοντας εξακολουθεί να απολαμβάνει σημαντική στήριξη, με πιο πρόσφατη αυτή της πρωταθλήτριας κόσμου του 2022, Αργεντινής.

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Σε επιστολή της προς τον Ινφαντίνο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) εξέφρασε τη στήριξή της στο έργο της FIFA τα τελευταία δέκα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι αυτό βασίστηκε «στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως και στη θεσμική ενίσχυση μέσα από ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης».

Παρότι η AFA αναγνώρισε ότι η πρόταση δημιούργησε περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες και ότι έγιναν λάθη, υποστήριξε πως ο σωστός δρόμος είναι να συνεχιστεί η συνεργασία υπό την ηγεσία της FIFA ενόψει του συνεδρίου της επόμενης χρονιάς.

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Η CONMEBOL, στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, εξέφρασε ανησυχία για τις «επαναλαμβανόμενες μονομερείς ενέργειες χωρίς διάλογο», τονίζοντας τη σημασία των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε η FIFA πριν από περισσότερο από μία δεκαετία για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας ήταν μεταξύ των εθνικών ομοσπονδιών που απέσυραν τη στήριξή τους προς τον Ινφαντίνο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αγγλίας και της Αλβανίας.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από ενδελεχή επανεκτίμηση στο εσωτερικό της ομοσπονδίας, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και των συζητήσεων στα αρμόδια όργανά μας», ανέφερε η κροατική ομοσπονδία.

Την Πέμπτη, η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO χαρακτήρισε την πρόταση του Ινφαντίνο όχι απλώς αποτυχία διακυβέρνησης, αλλά «κατάχρηση προεδρικής εξουσίας».

Από την πλευρά της, η FIFA υποστήριξε ότι όλες οι ενέργειες σχετικά με την πρόταση για τα εμπορικά δικαιώματα ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς της και τόνισε ότι τα λάθη αφορούσαν τη διαδικασία και την επικοινωνία και όχι παραβίαση των κανόνων διακυβέρνησης.