Ιράν: «Επιτυχές πλήγμα» κατά του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με το Ιράν να δηλώνει ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, που βρίσκεται στην περιοχή.

Την πληροφορία αυτή ανακοίνωσε το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες ανάλογες επιθέσεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ιρανικού στρατού, πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν από την ακτή προς τη θάλασσα και έπληξαν με επιτυχία το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Μάλιστα οι πύραυλοι υποχρέωσαν το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου «να αλλάξει θέση».

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI March 25, 2026

Ο διοικητής του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, δήλωσε ότι «παρακολουθούμε συνεχώς» τις κινήσεις του Abraham Lincoln, προσθέτοντας ότι «μόλις αυτός ο εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των πυραυλικών μας συστημάτων, θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πληγμάτων από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, απηύθυνε σήμερα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο Γαλιμπάφ ανέφερε ότι «παρακολουθούμε πολύ στενά όλες τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, κυρίως την ανάπτυξη στρατευμάτων». Έπειτα τόνισε: «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας».