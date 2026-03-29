Ιράν: Απειλεί να πλήξει το USS Abraham Lincoln αν πλησιάσει το Στενό του Ορμούζ

Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, δήλωσε σήμερα ότι το USS Abraham Lincoln των ΗΠΑ θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 35 άτομα για παράνομη βιντεοσκόπηση και ψευδείς πληροφορίες

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 35 άτομα στην δυτική επαρχία Λορεστάν του Ιράν.

Δεκαέξι συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράνομης βιντεοσκόπησης ευαίσθητων και στρατιωτικών τοποθεσιών και της συνεργασίας με «εχθρικά» δίκτυα μέσων ενημέρωσης, αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι άλλοι 19 συνελήφθησαν με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών πληροφοριών.

Το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχο βασικών υδάτων κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Ένας Ιρανός ναυτικός διοικητής προειδοποίησε για αντίποινα εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι το Ιράν περιμένει τις αμερικανικές δυνάμεις να πλησιάσουν σε εμβέλεια και προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν να γίνουν στόχος παράκτιων πυραυλικών συστημάτων.

Ισχυρίστηκε ότι το USS Abraham Lincoln αναγκάστηκε να απομακρυνθεί εκατοντάδες μίλια από τα ιρανικά χωρικά ύδατα λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιχειρήσεων και κινήσεων.

Ιράν: Κλιμάκωση με επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Το Ιράν ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον δυο από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στον κόσμο, στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πλέον έχει μπει στον δεύτερο μήνα του, θα έχει σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Καθώς η ένοπλη σύρραξη δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως αποκλιμακώνεται, το Ιράν και το Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυραυλικά πλήγματα και αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χώρες του Κόλπου έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για νέες ιρανικές επιθέσεις εναντίον τους. Ενώ χθες Σάββατο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μπήκαν επίσης στον πόλεμο, άνοιξαν νέο μέτωπο, εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν- επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones που προκάλεσαν χθες ζημιές στα εργοστάσια των Aluminium Bahrain (ALBA) και Emirates Global Aluminium (EGA).

Χυτήριο της ALBA, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, είχε ήδη ανακοινώσει μείωση κατά 19% των παραγωγικών δυνατοτήτων του για να αντιμετωπιστούν προβλήματα «στον εφοδιασμό» και στις «θαλάσσιες μεταφορές» μέσω του στενού του Χορμούζ, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε σήμερα ότι «δυο εργαζόμενοι υπέστησαν ελαφριά τραύματα», προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση του εύρους των ζημιών στις εγκαταστάσεις» της.

Χθες η EGA ανέφερε από την πλευρά της πως το εργοστάσιό της στην Ταουίλα, στο Αμπού Ντάμπι, η μια από τις δυο μονάδες της στα ΗΑΕ, υπέστη «μεγάλες ζημιές» σε επίθεση σε επίθεση που τραυμάτισε έξι ανθρώπους.