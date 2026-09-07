Ο Τραμπ θέλει να ντύσει τη Διαστημική Δύναμη με στολές αλά «Star Wars» – Οι αναφορές στη ναζιστική αισθητική

Αντιδράσεις προκάλεσαν τα σχέδια στολών που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν ομοιότητες με το «Star Wars» αλλά και με τη ναζιστική αισθητική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Truth Social απεικονίσεις με μαύρες και γκρι στρατιωτικές στολές, ψηλό γιακά, δερμάτινες μπότες, πηλήκιο και τα διακριτικά της US Space Force.

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Τα σχέδια φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτελούν τις νέες επίσημες στολές του συγκεκριμένου κλάδου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Έμπνευση από το «Starship Troopers»

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από την «πειθαρχία και τη λειτουργικότητα» των στολών της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Starship Troopers» και έχει εκσυγχρονιστεί για τους «φύλακες του διαστημικού πεδίου».

Η ταινία του 1997, σε σκηνοθεσία Πολ Βερχόφεν, διαδραματίζεται σε έναν μελλοντικό κόσμο όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πόλεμο με μία εξωγήινη φυλή.

Ωστόσο, το έργο δεν δημιουργήθηκε ως ύμνος στον μιλιταρισμό. Αντίθετα, αποτελεί σάτιρα του φασισμού και της στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας, χρησιμοποιώντας σκόπιμα στοιχεία που παραπέμπουν στην προπαγάνδα και την αισθητική της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης είχε εξηγήσει ότι στόχος του ήταν να παρουσιάσει μία κοινωνία φασιστών που δεν αντιλαμβάνονται τον φασισμό τους.

Οι συγκρίσεις με το «Star Wars» και τους SS

Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε πλήθος σχολίων, με χρήστες να συγκρίνουν τις στολές με εκείνες των αξιωματικών της Γαλαξιακής Αυτοκρατορίας στο «Star Wars».

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Άλλοι στάθηκαν στα μαύρα και γκρι χρώματα, στις ψηλές μπότες και στο στρατιωτικό πηλήκιο, υποστηρίζοντας ότι η συνολική εικόνα παραπέμπει στις στολές των SS.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η επιλογή προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος γνώριζε τον σατιρικό χαρακτήρα του «Starship Troopers» και τις σκόπιμες αναφορές του στον ναζισμό.

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Δεν θεωρείται βέβαιο ότι θα υιοθετηθούν

Παρά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι εικόνες, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Διαστημική Δύναμη ότι οι συγκεκριμένες στολές πρόκειται πράγματι να υιοθετηθούν.

Η Space Force είχε ήδη παρουσιάσει πρόσφατα νέα στολή υπηρεσίας, η εφαρμογή της οποίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, μία νέα συνολική αλλαγή θεωρείται δύσκολη και ιδιαίτερα δαπανηρή.

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Αναλυτές εκτιμούν ότι οι εικόνες αποτελούν περισσότερο μία επικοινωνιακή πρόταση ή ένα διαδικτυακό concept παρά οριστική απόφαση για την εμφάνιση των στελεχών της Διαστημικής Δύναμης.

Η Διαστημική Δύναμη που ίδρυσε ο Τραμπ

Η United States Space Force δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, και αποτελεί τον νεότερο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

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Αποστολή της είναι η προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στο Διάστημα, η υποστήριξη των στρατιωτικών δορυφορικών συστημάτων και η αντιμετώπιση απειλών εναντίον των διαστημικών υποδομών της χώρας.