Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Οι ηγέτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα Τραμπ και Βανς

Τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες όλου του κόσμου να επισκεφθούν τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς, προέτρεψε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Breitbart News, ο Πατριάρχης χαρακτήρισε τον Πανάγιο Τάφο «καρδιά της πίστης μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία του ως τόπου της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού.

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Ο Θεόφιλος Γ’ εξήρε την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στον Πανάγιο Τάφο το 2017, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, καθώς και την επίσκεψη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς τον Οκτώβριο του 2025.

Η συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το καλοκαίρι.

Όπως είπε, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες στους Αγίους Τόπους και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη πρόσβαση στα προσκυνήματα και η ανάγκη προστασίας των ευάλωτων θρησκευτικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της θρησκευτικής ηγεσίας στη διατήρηση του διαλόγου και των διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε κράτη και λαούς.

Κατά τη συνάντηση, ο Θεόφιλος Γ’ απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ την ανώτατη τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος των Σπουδαίων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου.

Ο Πατριάρχης χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο υπέρμαχο της διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας και εξέφρασε την ελπίδα να συνεχίσει να εργάζεται για το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να λατρεύουν ελεύθερα, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

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«Πολύ σημαντική» η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θεόφιλος Γ’ και στην επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς και της συζύγου του, Ούσα Βανς, στον Ναό της Αναστάσεως, τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Πατριάρχης χαρακτήρισε την παρουσία του Αμερικανού αντιπροέδρου ιδιαίτερα σημαντική και σημείωσε ότι κάθε πολιτικός ή θρησκευτικός ηγέτης που επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ θα πρέπει να μεταβαίνει και στον Πανάγιο Τάφο.

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Κατά την επίσκεψή του, ο Βανς ξεναγήθηκε στα ιερά προσκυνήματα του Ναού και ενημερώθηκε για τη σημασία τους για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε αναφέρει τότε ότι ο Θεόφιλος Γ’ εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης με στόχο την ειρήνη στη Γάζα.

«Ο Πανάγιος Τάφος είναι ανοιχτός σε όλους»

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισήμανε ότι ο Ναός της Αναστάσεως δεν αποτελεί μόνο τόπο ιστορικής μνήμης, αλλά ζωντανό κέντρο λατρείας και προσκυνήματος για χριστιανούς από ολόκληρο τον κόσμο.

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Στον χώρο βρίσκονται ο Γολγοθάς, η Αποκαθήλωση, η Αγία Αποκαθήλωση και το Ιερό Κουβούκλιο, το οποίο περικλείει τον Τάφο του Χριστού.

Ο Θεόφιλος Γ’ στάθηκε επίσης στη συνύπαρξη διαφορετικών χριστιανικών Εκκλησιών μέσα στον Ναό, κάνοντας λόγο για μία ιδιαίτερη «ιερή αρμονία».

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Όπως υπογράμμισε, ο Πανάγιος Τάφος παραμένει ανοιχτός σε όλους — χριστιανούς, εβραίους, μουσουλμάνους, επισκέπτες και προσκυνητές — και αποτελεί ζωντανή μαρτυρία της Ανάστασης και της ελπίδας.