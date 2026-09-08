Διπλωματικός πόλεμος Ισραήλ–Βρετανίας: Κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ

Σε νέα, σοβαρή κρίση εισέρχονται οι σχέσεις Ισραήλ και Βρετανίας, μετά την ανακοίνωση του Τελ Αβίβ ότι θα κλείσει το βρετανικό Γενικό Προξενείο στην Ιερουσαλήμ.

Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε το Λονδίνο κατά των ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

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Την κλιμάκωση ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι ενεργεί συστηματικά εναντίον του Ισραήλ.

Τα αντίποινα που ανακοίνωσε το Ισραήλ

Πέρα από το επικείμενο κλείσιμο του βρετανικού Γενικού Προξενείου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στον αμερικανικής ηγεσίας μηχανισμό συντονισμού για τη Γάζα.

Παράλληλα, απαγορεύεται η είσοδος στο Ισραήλ σε δέκα Βρετανούς υπηκόους, χωρίς να έχουν γίνει άμεσα γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις ταυτότητές τους.

Ο Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Βρετανού ομολόγου του «εξωφρενικά ψεύδη», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση του Λονδίνου ακολουθεί μια μονομερή πολιτική σε βάρος του Ισραήλ.

Τα μέτρα της Βρετανίας που προκάλεσαν την αντίδραση

Η ισραηλινή απάντηση ήρθε μετά την ανακοίνωση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ για απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Λονδίνο προχωρά επίσης σε:

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Κυρώσεις κατά προσώπων που κατηγορούνται ότι προωθούν ή υποκινούν τη βία εποίκων.

Περιορισμούς σε εταιρείες και φορείς που παρέχουν κατασκευαστικές, χρηματοδοτικές ή άλλες υπηρεσίες για την επέκταση των εποικισμών.

Απαγόρευση διαφημίσεων στη Βρετανία για ακίνητα που βρίσκονται σε ισραηλινούς εποικισμούς.

Απόρριψη αιτημάτων για άδειες εξαγωγής όπλων και άλλου υλικού που συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της κατοχής.

Τα εμπορικά μέτρα αναμένεται να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες.

Οι βαριές κατηγορίες του Εντ Μίλιμπαντ

Ο Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε εξτρεμιστές Ισραηλινούς εποίκους ότι προχωρούν σε «εθνοκάθαρση» Παλαιστινίων σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, με την ανοχή ή την υποστήριξη τμημάτων της ισραηλινής κυβέρνησης.

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Παράλληλα, δήλωσε ότι η Βρετανία θεωρεί πλέον παράνομη στο σύνολό της την ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης και υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει θεατής μπροστά στην επέκταση των εποικισμών.

Το Λονδίνο εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα σχέδια επέκτασης του εποικισμού E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Οι επικριτές του σχεδίου προειδοποιούν ότι η υλοποίησή του θα μπορούσε να διαχωρίσει γεωγραφικά το βόρειο από το νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης και να υπονομεύσει τη δυνατότητα δημιουργίας βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

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Μέτρα και από Γαλλία και Καναδά

Περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων από ισραηλινούς εποικισμούς ανακοίνωσαν επίσης η Γαλλία και ο Καναδάς, ενώ και άλλες δυτικές χώρες επανέλαβαν τη στήριξή τους σε μια διαπραγματευμένη λύση δύο κρατών.

Οι εμπορικές επιπτώσεις των συγκεκριμένων μέτρων εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, καθώς τα προϊόντα των εποικισμών αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των συνολικών ισραηλινών εξαγωγών. Το πολιτικό και διπλωματικό μήνυμα, ωστόσο, θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρό.

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Στο χαμηλότερο σημείο οι διμερείς σχέσεις

Το βρετανικό Γενικό Προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί την κύρια διπλωματική αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους Παλαιστινίους.

Η ανακοίνωση για το κλείσιμό του, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό Βρετανών αξιωματούχων από τον μηχανισμό συντονισμού για τη Γάζα, σηματοδοτεί μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει το προξενείο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.