ΔΙΕΘΝΗ

Ιράκ: Έξι τραυματίες Γάλλοι στρατιώτες σε επίθεση σε βάση στην περιοχή Μαχμούρ

Τα πλάνα από την επίθεση

Ιράκ: Έξι τραυματίες Γάλλοι στρατιώτες σε επίθεση σε βάση στην περιοχή Μαχμούρ
DEBATER NEWSROOM

Ο κυβερνήτης του Ερμπίλ στο Ιράκ, Ομίντ Χοσνάου, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Rudaw ότι έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση σε κοινή βάση Πεσμεργκά-Γαλλίας που βρίσκεται στην υποπεριοχή Μάλλα Κάρα του Μαχμούρ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, κανένα μέλος των Πεσμεργκά δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Ο γαλλικός στρατός επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

