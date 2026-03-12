Ιράκ: Έξι τραυματίες Γάλλοι στρατιώτες σε επίθεση σε βάση στην περιοχή Μαχμούρ
Τα πλάνα από την επίθεση
Ο κυβερνήτης του Ερμπίλ στο Ιράκ, Ομίντ Χοσνάου, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Rudaw ότι έξι Γάλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση σε κοινή βάση Πεσμεργκά-Γαλλίας που βρίσκεται στην υποπεριοχή Μάλλα Κάρα του Μαχμούρ.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, κανένα μέλος των Πεσμεργκά δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Ο γαλλικός στρατός επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό.
