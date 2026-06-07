ΗΠΑ: Σοκαριστικό τροχαίο στο Άρκανσας – Βρέφος εκτινάχθηκε από αυτοκίνητο μετά από αστυνομική καταδίωξη (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην πόλη Κάμντεν της πολιτείας του Αρκάνσας στις ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα μικρά παιδιά ανετράπη κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να σταματήσουν το όχημα για τροχαία παράβαση. Ωστόσο, ο οδηγός φέρεται να μην συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αρχών και να επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

A car carrying four young children, including a 4-month-old baby, crashed and rolled over during a police pursuit in Camden, Arkansas after police tried to stop the driver for a traffic violation, according to Arkansas State Police. Police said the infant was ejected from the car… pic.twitter.com/kiSKpdKh7w ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 7, 2026

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τέσσερα μικρά παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος εκτινάχθηκε από το όχημα τη στιγμή του ατυχήματος, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και η κατάσταση της υγείας των παιδιών και των υπόλοιπων επιβαινόντων, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου και οι ευθύνες του οδηγού.