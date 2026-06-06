Σοβαρό τροχαίο στα Πλανά Χαλκιδικής – Τραυματίστηκαν τρία παιδιά (Φωτογραφίες)
Σοκάρουν οι εικόνες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6/6 στα Πλανά Χαλκιδικής όταν υπήρξε σύγκρουση φορτηγού με δυο οχήματα.
Συγκεκριμένα, αποτέλεσμα του σοβαρού αυτού τροχαίο σύμφωνα με το halkidikinews.gr ήταν να τραυματιστούν τρία παιδιά ηλικίας 6, 7 και 9 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, μαζί με τους γονείς τους για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική φροντίδα.
Στο σημείο που θεωρείται καρμανιόλα σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο, το οποίο ευτυχώς δεν είχε κάποιον τραυματισμό παρά μόνο υλικές ζημιές.
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