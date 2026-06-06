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Σοβαρό τροχαίο στα Πλανά Χαλκιδικής – Τραυματίστηκαν τρία παιδιά (Φωτογραφίες)

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Σοβαρό τροχαίο στα Πλανά Χαλκιδικής – Τραυματίστηκαν τρία παιδιά (Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6/6 στα Πλανά Χαλκιδικής όταν υπήρξε σύγκρουση φορτηγού με δυο οχήματα.

Συγκεκριμένα, αποτέλεσμα του σοβαρού αυτού τροχαίο σύμφωνα με το halkidikinews.gr ήταν να τραυματιστούν τρία παιδιά ηλικίας 6, 7 και 9 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, μαζί με τους γονείς τους για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική φροντίδα.

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Φωτογραφία

Στο σημείο που θεωρείται καρμανιόλα σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο, το οποίο ευτυχώς δεν είχε κάποιον τραυματισμό παρά μόνο υλικές ζημιές.

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