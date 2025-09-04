ΗΠΑ: Σάλος με αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη που ακινητοποιούν βίαια 18χρονο – Δείτε το βίντεο

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά την δημοσίευση βίντεο την Πέμπτη που δείχνει τρεις αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη να ακινητοποιούν βίαια έναν 18χρονο που κυκλοφορούσε με ποδήλατο.

Το βίντεο, που έγινε viral στο Instagram, δείχνει τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να τραβούν τα μαλλιά του νεαρού και να πιέζουν με το γόνατο το κεφάλι του στο έδαφος, πριν τον περάσουν χειροπέδες και τον οδηγήσουν σε περιπολικό, με τις αντιδράσεις κατά της αστυνομίας να είναι άμεσες.

#NYShitty🗽💩; Police accused of brutality after stopping teen on #CitiBike in #NYC — A video taken on August 28, 2025, shows #NYPD officers forcefully restraining a teen who was stopped for allegedly swerving on a Citi Bike. pic.twitter.com/roh72uw1cm— New York Shitty (@NyShittyNews) August 29, 2025

Αστυνομικές πηγές που επικαλούνται τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο νεαρός πέρασε με κόκκινο φανάρι, μετέφερε συνεπιβάτη στο τιμόνι και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως αντιστάθηκε στη σύλληψη αρνούμενος να βάλει τα χέρια του πίσω για να του περάσουν χειροπέδες.

Ορισμένοι χρήστες θεώρησαν δικαιολογημένη τη χρήση βίας. «Αντιστάθηκε καθαρά», έγραψε κάποιος. Άλλοι υπενθύμισαν ότι οι αστυνομικοί «υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση» για να ακινητοποιούν άτομα που δεν συνεργάζονται και κάλεσαν να «αφήσουμε το NYPD να κάνει τη δουλειά του».