Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Στο αυτόφωρο ο 70χρονος που συνελήφθη – Χρησιμοποίησε φλόγα σε χαρτί, για να απομακρύνει σφήκες

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 70χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο Καλοχώρι, όταν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί, προκειμένου να απομακρύνει σφήκες.

Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά υλικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό επιχείρησης και σε γειτονικές αποθήκες.

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Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς, από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Εκτός από την ποινική δικογραφία, τού επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ.