Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Στο αυτόφωρο ο 70χρονος που συνελήφθη – Χρησιμοποίησε φλόγα σε χαρτί, για να απομακρύνει σφήκες

Επίσης του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Στο αυτόφωρο ο 70χρονος που συνελήφθη – Χρησιμοποίησε φλόγα σε χαρτί, για να απομακρύνει σφήκες
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 70χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στο Καλοχώρι, όταν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί, προκειμένου να απομακρύνει σφήκες.

Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά υλικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό επιχείρησης και σε γειτονικές αποθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς, από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Εκτός από την ποινική δικογραφία, τού επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χαβιέρ Ριμπάλτα: Μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ ο “αρχιτέκτονας” του φετινού πρωταθλήματος της Ένωσης
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαβιέρ Ριμπάλτα: Μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ ο “αρχιτέκτονας” του φετινού πρωταθλήματος της Ένωσης

Το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) η ΑΕΚ ανακοίνωσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του Χαβιέρ Ριμπάλτα ως το 2029. Η συμφωνία κλείδωσε στην Αθήνα πριν λίγες μετά από συνάντηση που είχε ο Ριμπάλτα με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο που έφερε και την συμφωνία με το αρχιτέκτονα της πρωταθλήτριας […]