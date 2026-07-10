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Φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου – Μήνυμα από το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”, σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου – Μήνυμα από το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”, σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:21

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου στην Αγιάσο της Λέσβου με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα μέσω του 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε ετοιμότητα.

Ειδικότερα το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, 1 πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος στην κατάσβεση συνδράμουν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.





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