Φωτιά στην Αγιάσο Λέσβου – Μήνυμα από το 112: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”, σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουλίου στην Αγιάσο της Λέσβου με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα μέσω του 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε ετοιμότητα.
Ειδικότερα το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, 1 πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος στην κατάσβεση συνδράμουν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσο Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 24 # πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026
πηγή στην Google
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