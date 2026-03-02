ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον ναυτικό στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν (Βίντεο)
Βίντεο από τις επιχειρήσεις
Ο αμερικανικός στρατός με ανάρτησή του αναφέρει ότι έπληξε 11 πλοία του ιρανικού ναυτικού στο πλαίσιο των επιδρομών του.
«Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν. Σήμερα, δεν έχουν ΚΑΜΙΑ», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επισυνάπτοντας ένα βίντεο που δείχνει μία από τις επιθέσεις.
«Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει.
Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας έχει στηρίξει την αμερικανική και παγκόσμια οικονομική ευημερία για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται», προσθέτει η CENTCOM.
