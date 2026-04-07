ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον συμβουλεύει τους Αμερικανούς που θέλουν να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία να το επανεξετάσουν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέστησαν σήμερα στους πολίτες τους που θέλουν να κάνουν φέτος το Χατζ, το ετήσιο προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα, να “επανεξετάσουν” το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία λόγω του “κινδύνου ασφαλείας”, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

Η ανακοίνωση εκδίδεται την 39η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε με την κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

“Σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία για τη Σαουδική Αραβία, ενθαρρύνουμε του Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν το ταξίδι τους προς τη χώρα αυτή, και λόγω της παρούσας κατάστασης ασφαλείας, συνιστούμε να επανεξετάσουν τη συμμετοχή στο Χατζ φέτος”.