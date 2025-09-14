ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν οι σοροί μίας γυναίκας και δύο παιδιών στη λίμνη Μίσιγκαν

Θρίλερ σημειώθηκε στη λίμνη Μίσιγκαν στο Σικάγο των ΗΠΑ, καθώς το Σάββατο (13/09) εντοπίστηκαν τρεις σοροί, μιας γυναίκας και δύο μικρών παιδιών.

Από τα νερά South Hayes Drive, γύρω στις 14:30, η αστυνομία ανέσυρε τη σορό μιας 31χρονης γυναίκας και ενός 6χρονου αγοριού. Οι διασώστες διαπίστωσαν επί τόπου τον θάνατό τους. Νωρίτερα, γύρω στις 11:30 το πρωί, σε άλλη τοποθεσία της λίμνης, εντοπίστηκε το σώμα ενός βρέφους – ενός κοριτσιού.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι τρεις ανακαλύψεις φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή διένεξη. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν μυστήριο, ενώ η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.