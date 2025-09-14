ΗΠΑ: Συγγνώμη από παρουσιαστή Fox για αδιανόητη πρόταση κατά αστέγων

Αποτέλεσμα είχε η κατακραυγή για τις δηλώσεις του παρουσιαστή του Fox News στις ΗΠΑ, Μπράιαν Κιλμίντ, σχετικά με τη θανάτωση των αστέγων με θανατηφόρα ένεση.

Σε δήλωση του ζήτησε συγγνώμη για το «εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο» που έκανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πρωί συζητούσαμε για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και για το πώς να σταματήσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις από άστεγους, ψυχικά ασθενείς δράστες. Είπαμε για την ιδρυματοποίηση ή τη φυλάκιση τέτοιων ατόμων, ώστε να μην μπορούν να επιτεθούν ξανά», είπε.

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, είπα λανθασμένα ότι θα έπρεπε να τους χορηγηθεί θανατηφόρα ένεση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο».

«Είναι προφανές ότι δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα και ότι πολλοί άστεγοι αξίζουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια μας», κατέληξε.