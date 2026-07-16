Σαμ Νιλ: Από πνευμονία πέθανε ο πολυβραβευμένος ηθοποιός – Η αποκάλυψη του ατζέντη του

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Σαμ Νιλ που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του με εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Jurassic Park πέθανε «ξαφνικά και απροσδόκητα» όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του προχθές (14/7).

Χθες ο επί χρόνια ατζέντης του Νιλ, Φίλιπ Γκρεντς, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αιτία θανάτου. «Ο Σαμ απεβίωσε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε παλέψει με θάρρος και είχε νικήσει το λέμφωμα μέσω μιας νέας θεραπείας που ονομάζεται θεραπεία CAR-T.» Ο Γκρεντς είπε ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Νιλ είχε «γυρίσει τέσσερα διαδοχικά έργα… τα οποία όλα θα κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες».

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Ο Νιλ, ο οποίος γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία και μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία, ήταν «ένας πολύ κλειστός άνθρωπος που απεχθανόταν τη φασαρία», είπε ο Γκρεντς. Πρόσθεσε ότι η οικογένεια του Νιλ «θα τον τιμήσει με μια ιδιωτική οικογενειακή τελετή μνήμης στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία σε άγνωστη ακόμη ημερομηνία». «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πραγματικά κοντά στον Σαμ που έλαβαν υπόψη την ιδιωτικότητά του με τον σεβασμό που άξιζε και που χρειάζονται και αξίζουν οι αγαπημένοι του σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», δήλωσε ο Γκρεντς.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο Νιλ ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση με λέμφωμα μη Hodgkin (non-Hodgkin)- ενός τύπου καρκίνου του αίματος – αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Ποιος ήταν ο Σαμ Νιλ

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε το 1947 στη Βόρεια Ιρλανδία ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ και σε μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου και μεγάλωσε.

Αρχικά ακολούθησε σπουδές Νομικής, όμως σύντομα αφοσιώθηκε στην υποκριτική, ξεκινώντας την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο.

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με την ταινία «My Brilliant Career», ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε παραγωγές όπως τα «The Omen III», «Possession», «The Hunt for Red October» και «The Piano» της Τζέιν Κάμπιον.

Βέβαια, ο ρόλος που τον καθιέρωσε ήταν εκείνος του παλαιοντολόγου Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993, ενώ ο χαρακτήρας αυτός επέστρεψε αργότερα στα «Jurassic Park III» και «Jurassic World Dominion».

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Επίσης, ο Σαμ Νιλ διατηρούσε αμπελώνα και οινοποιείο στη Νέα Ζηλανδία, ενώ παρέμενε ενεργός μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από τη Νέα Ζηλανδία για τη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής, ενώ το 2022 απέκτησε τον τίτλο του Sir

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τα τέσσερα παιδιά του, τα έξι εγγόνια του, ωστόσο η σπουδαία παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα.