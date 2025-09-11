ΗΠΑ: Απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ καθώς υπήρξε απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στο κτίριο προκειμένου να μπορέσουν να δουν αν υπάρχουν εκρηκτικά.

Μάλιστα, τα γραφεία της Γερουσίας έλαβαν ειδοποίηση που ενημερώνει το προσωπικό να αποφεύγει τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). Το προσωπικό παρακαλείται να μην εμπλέκεται στην αστυνομική δραστηριότητα».