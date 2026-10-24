Αλβανία: Σκηνές χάους στα Τίρανα – Μολότοφ, φλεγόμενα οδοφράγματα και δακρυγόνα έξω από το γραφείο Ράμα

Νέος γύρος σοβαρών επεισοδίων ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (24/10) στα Τίρανα, με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις να εξελίσσονται σε συγκρούσεις με την αστυνομία και την ένταση να μεταφέρεται από το υπουργείο Παιδείας έως το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες κατά του υπουργείου Παιδείας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού υπό πίεση.

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Ακολούθησαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως οδοφράγματα, ενώ ομάδες νεαρών με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν με πέτρες και βόμβες μολότοφ κατά των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών.

«Ράμα παραιτήσου» είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις. ΑΛΒΑΝΙΑ-ΓΙΑ 12η ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Πέτρες στο υπουργείο Παιδείας – Επέμβαση με δακρυγόνα και αύρες

Τα επεισόδια ξεκίνησαν έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί μαζικά φοιτητές για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, ομάδες διαδηλωτών άρχισαν να πετούν πέτρες προς το κτίριο, προκαλώντας φθορές σε παράθυρα.

Η αστυνομία επενέβη με ρίψεις νερού υπό πίεση και δακρυγόνα, επιχειρώντας να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους από την περιοχή.

Ωστόσο, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στους γύρω δρόμους, όπου διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και δημιούργησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα.

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Αστυνομικοί των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης ταραχών χρησιμοποίησαν τις ασπίδες τους για να προστατευτούν από τον συνεχή πετροβολισμό. ΑΛΒΑΝΙΑ-ΓΙΑ 12η ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Μολότοφ στην πλατεία Σκεντέρ Μπέη και στη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους

Μετά την επέμβαση της αστυνομίας, οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε ομάδες και κινήθηκαν προς διαφορετικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας.

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Μία ομάδα κατευθύνθηκε προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, ενώ άλλη συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία Σκεντέρ Μπέη.

Στην περιοχή της πλατείας σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ και πέτρες εναντίον αστυνομικών και οχημάτων εκτόξευσης νερού.

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ΑΛΒΑΝΙΑ-ΓΙΑ 12η ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα τα επεισόδια να μεταφερθούν σε κεντρικούς δρόμους των Τιράνων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκατοντάδες πολίτες που είχαν συμμετάσχει νωρίτερα στις συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών και του Δημοκρατικού Κόμματος παρέμειναν στους δρόμους, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους φοιτητές.

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Μασκοφόροι έφτασαν στο γραφείο του Έντι Ράμα

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδα μασκοφόρων, έπειτα από διαδοχικές ρίψεις μολότοφ, κατάφερε να προσεγγίσει το γραφείο του Αλβανού πρωθυπουργού.

Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες τοποθέτησαν υπηρεσιακά οχήματα και δύο αύρες για να εμποδίσουν την πρόσβαση των διαδηλωτών.

Ακολούθησαν νέες ρίψεις δακρυγόνων, με την αστυνομία να επιχειρεί να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους.

Η κατάσταση παρέμενε τεταμένη κατά την τελευταία ενημέρωση, χωρίς να υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένα στοιχεία για τον αριθμό τυχόν τραυματιών ή προσαγωγών από τα σημερινά επεισόδια.

Νωρίτερα έβαλαν φωτιά στα καθίσματα του «διαλόγου» του Ράμα

Τα νέα επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την κινητοποίηση υποστηρικτών του Δημοκρατικού Κόμματος του Σαλί Μπερίσα.

Διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και πυρπόλησαν καθίσματα που είχε τοποθετήσει ο Έντι Ράμα, ως συμβολική πρόσκληση για διάλογο με τους διαμαρτυρόμενους.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η ειρηνική διαμαρτυρία αποτελεί δημοκρατική αξία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι βίαιες ενέργειες κατά δημόσιων κτιρίων και αστυνομικών δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Ο Σαλί Μπερίσα είχε απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, με βουλευτές του κόμματός του να βρίσκονται στην κεφαλή της πορείας.

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Η αντίδραση του Ταουλάντ Μπάλα για τα επεισόδια

Στα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα.

Με ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με εικόνες από τις συγκρούσεις, υπερασπίστηκε τη στάση της αστυνομίας και επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, παρουσιάζονται τα γεγονότα.

«Βροχή από πέτρες… να αποθανατίσει την εικόνα φωτογράφος. Τη στιγμή που η Αστυνομία κάνει το καθήκον της, αυτή η εικόνα “σερβίρεται” στο κοινό ως βία κατά των διαδηλωτών», σχολίασε.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και διαδηλωτών σχετικά με τη χρήση βίας και την αστυνομική αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων.

Πώς ξεκίνησε το κύμα διαδηλώσεων στην Αλβανία

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου, με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια, τη μείωση του κόστους σπουδών, την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Σταδιακά, οι διαδηλώσεις απέκτησαν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με μέρος των συμμετεχόντων να ζητά την παραίτηση του Έντι Ράμα.

Τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ κινητοποιήσεις καταγράφηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει τα σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα και τον απολογισμό των 272 τραυματιών που είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενη φάση των κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση Ράμα επιμένει ότι είναι διαθέσιμη για διάλογο με τους φοιτητές, αλλά δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί επιθέσεις κατά αστυνομικών και δημόσιων υποδομών.

Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές και οι πολίτες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις συνεχίζουν να ζητούν ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαίδευση και στην κυβερνητική πολιτική.

Η σημερινή κλιμάκωση επαναφέρει την ένταση στην καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας, με τις Αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή.