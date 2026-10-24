Μέγκαν Μαρκλ: Η αστυνομία του Λονδίνου γνώριζε από το 2019 τις καταγγελίες για τον πατέρα της – Δεν ενημέρωσε άλλες Αρχές

Σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου προκαλεί η υπόθεση του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η Scotland Yard επιβεβαίωσε το Σάββατο (24/10) ότι είχε λάβει ήδη από τον Ιανουάριο του 2019 επιστολή με καταγγελίες σε βάρος του, χωρίς ωστόσο να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Η παραδοχή αυτή έρχεται μετά τις αποκαλύψεις βρετανικών μέσων ενημέρωσης για καταγγελίες που αφορούν φερόμενη κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον 82χρονο, στην πρώην κατοικία του στις Φιλιππίνες.

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Οι Αρχές της ασιατικής χώρας έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ η ίδια η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» από τις καταγγελίες.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντάς τα ψέματα.

Τι παραδέχθηκε η Scotland Yard για την επιστολή του 2019

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τον Ιανουάριο του 2019 η υπηρεσία έλαβε επιστολή που περιείχε σειρά ισχυρισμών για φερόμενες παράνομες πράξεις εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το έγγραφο είχε σταλεί στη μονάδα προστασίας της βασιλικής οικογένειας, καθώς οι πληροφορίες δημιουργούσαν ανησυχίες για την ασφάλεια της δούκισσας του Σάσεξ.

Η επιστολή εξετάστηκε και αποφασίστηκε να διαβιβαστεί στο γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, προκειμένου να ενημερωθούν.

Ωστόσο, η Scotland Yard παραδέχθηκε ότι οι λεπτομέρειες των καταγγελιών δεν κοινοποιήθηκαν σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

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Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για το εάν οι πληροφορίες θα έπρεπε να είχαν διαβιβαστεί σε αρμόδιες Αρχές άλλων χωρών, δεδομένου ότι αφορούσαν φερόμενες πράξεις εκτός βρετανικής επικράτειας.

Επανεξετάζονται οι χειρισμοί της βρετανικής αστυνομίας

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την επιστολή το 2019.

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Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί εάν απαιτείται παραπομπή στην Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διερεύνησης Αστυνομικών Παραπτωμάτων της Βρετανίας (IOPC).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση καταγγελιών και περιστατικών που αφορούν τη συμπεριφορά και τις ενέργειες αστυνομικών.

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Η Scotland Yard δεν έχει ανακοινώσει ότι είχε διενεργήσει ποινική έρευνα σε βάρος του Τόμας Μαρκλ σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Τι φέρεται να ανακάλυψε ο γιος του Τόμας Μαρκλ στις Φιλιππίνες

Η υπόθεση ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο μετά από δημοσιεύματα των βρετανικών εφημερίδων The Sun και Daily Mail.

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Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, γιος του 82χρονου και ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Το υλικό φέρεται να εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα που είχαν παραμείνει στην πρώην κατοικία του πατέρα του, στην περιοχή Σεμπού των Φιλιππίνων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο, την προέλευση ή την κατοχή του φερόμενου υλικού.

Έρευνα από τις Αρχές των Φιλιππίνων – Ενημερωμένο και το FBI

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Φιλιππίνες, η υπόθεση εξετάζεται από ειδική αστυνομική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία γυναικών και παιδιών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις καταγγελίες για το υλικό που φέρεται να βρέθηκε στην πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ.

Παράλληλα, το FBI έχει ενημερωθεί για την υπόθεση.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δήλωσε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και ότι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα παράσχει υποστήριξη στις Αρχές των Φιλιππίνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του 82χρονου.

Μέγκαν Μαρκλ: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένη»

Η Μέγκαν Μαρκλ τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, εκφράζοντας τη βαθιά αναστάτωσή της για όσα έχουν γίνει γνωστά.

Η δούκισσα του Σάσεξ ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για προηγούμενες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της και ότι της είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως εξετάζονταν από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η απόφασή της να διακόψει την επικοινωνία μαζί του και να μην επιτρέψει επαφή με τα παιδιά της, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, συνδεόταν με την επιθυμία της να τα προστατεύσει.

Η Μέγκαν τόνισε ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια των παιδιών και η πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών.

Η διαφορά στις ημερομηνίες και η διευκρίνιση του ζεύγους

Ένα ακόμη ζήτημα που προέκυψε αφορά τη χρονολογία κατά την οποία η Μέγκαν Μαρκλ ενημερώθηκε για τις καταγγελίες.

Η ίδια είχε αναφερθεί στο 2018, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της Scotland Yard τοποθετεί την παραλαβή της επιστολής στον Ιανουάριο του 2019.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ διευκρίνισε ότι είναι πιθανό η δούκισσα να έκανε λάθος ως προς τη χρονολογία, επισημαίνοντας ότι το επίσημο αρχείο της αστυνομίας πρέπει να θεωρείται το ακριβές σημείο αναφοράς.

Το ITV News έχει αναφέρει ότι εξέτασε αντίγραφο επιστολής που συνδέεται με την ενημέρωση της Μέγκαν το 2018, χωρίς να δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες των καταγγελιών που περιείχε.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις κατηγορίες

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Μιλώντας στη Daily Mail, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και δήλωσε σοκαρισμένος από τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον του.

Ο 82χρονος δεν έχει καταδικαστεί για τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ η έρευνα στις Φιλιππίνες βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στα ευρήματα των αστυνομικών Αρχών όσο και στην εσωτερική επανεξέταση των χειρισμών της Scotland Yard.