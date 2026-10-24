Ισπανία: «Πλημμύρισε» η Μαδρίτη από 25.000 διαδηλωτές για τις συντάξεις – Στο επίκεντρο η ιδιωτικοποίηση

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το Σάββατο (24/10) το κέντρο της Μαδρίτης, διαδηλώνοντας υπέρ της προστασίας του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος της Ισπανίας και εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη μερική ιδιωτικοποίησή του.

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 25.000 άνθρωποι, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό στους 50.000.

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Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, με το συνταξιοδοτικό να αποτελεί ένα από τα σημαντικά ζητήματα της προεκλογικής συζήτησης.

Πορεία δύο χιλιομέτρων στο κέντρο της Μαδρίτης

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Atocha και πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων προς την οδό Alcalá.

Η πορεία πέρασε από κεντρικά σημεία της ισπανικής πρωτεύουσας, όπως το μουσείο Prado και η πλατεία Cibeles, προσελκύοντας την προσοχή κατοίκων και τουριστών.

Στα πλακάτ κυριαρχούσαν συνθήματα υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα των συντάξεων και της προστασίας του εισοδήματος των συνταξιούχων.

Την κινητοποίηση διοργάνωσε η Κρατική Συντονιστική Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Δημόσιου Συνταξιοδοτικού Συστήματος (COESPE), με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων.

«Οι συντάξεις πρέπει να μείνουν ανέγγιχτες»

Μεταξύ των διαδηλωτών βρισκόταν ο 38χρονος Χουάν Φερνάντες, δημόσιος υπάλληλος από τη Σεβίλλη, ο οποίος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αισθάνεται ανασφάλεια για το συνταξιοδοτικό του μέλλον.

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Όπως εξήγησε, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που θα συνέδεε τις μελλοντικές συντάξεις με επενδυτικά κέρδη ή απώλειες.

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση της 64χρονης Πιλάρ, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης.

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«Οι συντάξεις πρέπει να μείνουν ανέγγιχτες», ανέφερε, εκφράζοντας την ανησυχία της για την αυξανόμενη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η ίδια συνέδεσε τη διαμαρτυρία με τις κινητοποιήσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και κάλεσε τους πολίτες να υπερασπιστούν επίσης τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση.

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Τι ζητούν οι διαδηλωτές

Πέρα από την απόρριψη ενδεχόμενης ιδιωτικοποίησης, οι οργανώσεις των συνταξιούχων διεκδικούν ουσιαστική ενίσχυση των συντάξεων, ώστε να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται:

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Η αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό.

Η εξίσωση της κατώτατης σύνταξης με τον κατώτατο μισθό.

Η αντιμετώπιση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών συνταξιούχων.

Η κατάργηση συγκεκριμένων περικοπών για εργαζομένους που συνταξιοδοτούνται πρόωρα έπειτα από πολλά χρόνια ασφάλισης.

Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η προστασία των συντάξεων αφορά όχι μόνο τους σημερινούς συνταξιούχους αλλά και τις νεότερες γενιές.

Πολιτική αντιπαράθεση Σάντσεθ και Φεϊχόο

Το ζήτημα των συντάξεων βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και στο αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP).

Η κυβερνητική πλευρά κατηγορεί το PP ότι επιδιώκει αλλαγές που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος ή να αμφισβητήσουν τον υφιστάμενο μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων βάσει του πληθωρισμού.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι, εφόσον το κόμμα του αναλάβει την κυβέρνηση, θα συνεχίσει την αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι το PP είχε καταψηφίσει στα τέλη του 2021 τη μεταρρύθμιση που επανέφερε τη σύνδεση των συντάξεων με τον πληθωρισμό, επικαλούμενο το δημοσιονομικό κόστος.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Στα 1.576 ευρώ η μέση σύνταξη γήρατος

Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, η μέση σύνταξη γήρατος στη χώρα ανερχόταν τον Σεπτέμβριο του 2026 σε 1.576 ευρώ τον μήνα, για περίπου 6,8 εκατομμύρια δικαιούχους.

Παράλληλα, οι οργανώσεις συνταξιούχων υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος των ηλικιωμένων αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα λόγω της ακρίβειας και του υψηλού κόστους στέγασης.

Η κινητοποίηση στη Μαδρίτη αναδεικνύει τη σημασία του συνταξιοδοτικού ζητήματος στην Ισπανία, λίγες εβδομάδες πριν από την προσφυγή στις κάλπες.