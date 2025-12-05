Ινδία: Η κρίση στην αεροπορική εταιρία IndiGo…”βλάπτει” σοβαρά νύφες, γαμπρούς και καλεσμένους

Οι παραδοσιακοί γάμοι είναι μεγάλη υπόθεση στην Ινδία. Και αυτή την περίοδο του χρόνου, συχνοί.

Αλλά ακόμη και αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός…. οι διαταραχές στις αερομεταφορές αυτή την εβδομάδα στη χώρα με ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων της IndiGo, τάραξαν… κυριολεκτικά και μεταφορικά νύφες, γαμπρούς και καλεσμένους. Σε σημείο που ένα ζευγάρι αναγκάστηκε να παραστεί διαδικτυακά στην ίδια του τη γαμήλια τελετή, με άλλους να αλλάζουν ημερομηνίες γάμου και μια οικογένεια να κλείνει μια πιο ακριβή πτήση τσάρτερ.

Ακόμα και ο Ύπατος Αρμοστής της Σιγκαπούρης στην Ινδία, Σιμόν Γουόνγκ, εγκλωβίστηκε στο χάος με την πτήση του να ακυρώνεται, και εξέφρασε την αγανάκτησή του επειδή δεν μπόρεσε να παραστεί στον γάμο ενός νεαρού μέλους του προσωπικού στην απομακρυσμένη πόλη Ντεογκάρ, στην ανατολική Ινδία. «Δεν έχω λόγια» έγραψε στο Χ.

Οι ακυρώσεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής τελετών γάμων -ένας κλάδος 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ινδία- στον οποίο οι οικογένειες ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους για “πληθωρικούς”, πολυήμερους εορτασμούς με μεγάλη δόση μουσικής, χορού και δώρων.

Η IndiGo -ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της χώρας- ζήτησε συγγνώμη από πελάτες, αλλά αυτό μάλλον δεν φαντάζει καθησυχαστικό για πολλούς μελλόνυμφους.

Μετά την ακύρωση της πτήσης τους με την IndiGo, ένα νεόνυμφο ζευγάρι εμφανίστηκε στη γαμήλια δεξίωσή του σε μια μεγάλη οθόνη μέσω βιντεοσύνδεσης και ζήτησε συγγνώμη από δεκάδες καλεσμένους που είχαν ήδη φτάσει στον χώρο της εκδήλωσης. Η σκηνή όπου θα καθόταν το ζευγάρι παρέμεινε άδεια.

«Είχαμε προσκαλέσει τόσους πολλούς συγγενείς και ήταν αδύνατο να ακυρώσουμε την εκδήλωση την τελευταία στιγμή… αποφασίσαμε να παραστεί το ζευγάρι στη δεξίωση διαδικτυακά και να μεταδώσουμε τη συμμετοχή του στην οθόνη», δήλωσε η μητέρα της νύφης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι NDTV.

Η IndiGo παραδέχτηκε ότι η κρίση είναι συνέπεια της αποτυχίας της να προετοιμαστεί εγκαίρως για αυστηρές αλλαγές στις οδηγίες για το ωράριο πτήσεων των πιλότων.

Η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις διαταραχές στις αερομεταφορές, οι οποίες περιελάμβαναν περισσότερες από 1.000 ακυρώσεις πτήσεων μόνο σήμερα Παρασκευή.

Η IndiGo ελέγχει περισσότερο από το 60% του κλάδου της αγοράς αερομεταφορών της Ινδίας.

Ο Αμίτ Κουμάρ Γκούπτα, ιδρυτής μιας εταιρείας έρευνας για τον εντοπισμό μετοχών με ορισμένα χαρακτηριστικά, είπε στο Reuters ότι οι γαμήλιοι εορτασμοί του ξαδέλφου του, που είχαν προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα στην Γκόα, αναβάλλονται, πιθανώς για τον Ιανουάριο. «Ενώ η νύφη και ο γαμπρός είχαν φτάσει στον προορισμό τους, τα περισσότερα μέλη της οικογένειας επρόκειτο να πετάξουν μαζί από το Δελχί, αλλά δεν μπόρεσαν», είπε ο Γκούπτα.

Ο χώρος του γάμου στην Γκόα έδωσε μια κάποια ανακούφιση προσφέροντας πιστωτικό κουπόνι, αλλά όχι επιστροφές χρημάτων.

Η Σίρστι Μάγκαν ήταν ενθουσιασμένη για τον γάμο του αδελφού της πριν από μια μέρα, αλλά είπε αγανακτισμένη ότι η ακύρωση πτήσης της IndiGo χάλασε τους εορτασμούς της οικογένειας. «Είμαστε μουδιασμένοι. Μια τραγωδία, που προκλήθηκε εξ ολοκλήρου από μία μόνο εταιρεία. Καμία φυσική καταστροφή», έγραψε η Μάγκαν στο X.

Η αεροπορική κίνηση επιβατών εντός της Ινδίας αυξήθηκε από 83 εκατομμύρια το 2014 σε 174 εκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με την IATA.

Η IndiGo έχει το μεγαλύτερο εγχώριο δίκτυο στην χώρα, καλύπτοντας μερικές από τις μικρότερες πόλεις όπου άλλες αεροπορικές εταιρείες συνήθως δεν πετούν.

Η απογοητευμένη Σαϊρθα κάθισε έξω από το αεροδρόμιο της Μπανγκαλόρ και είπε «μας έρχεται να βάλουμε τα κλάματα» αφού 80 άτομα από την οικογένεια του γαμπρού -και ο ίδιος ο γαμπρός- δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ανατολική πόλη Πούρι, όπου είχαν κάνει κράτηση ξενοδοχείων και είχαν κανονίσει τόσα άλλα. Ο γάμος είναι το Σάββατο. «Τώρα κλείσαμε μια πτήση τσάρτερ».