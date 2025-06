Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και το Ιράν να εκτοξεύουν εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 20:45 πως πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Σειρήνες ηχούν στην Ιερουσαλήμ, τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πληθυσμός καλείται να παραμείνει σε καταφύγια, είπε ο στρατός Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν τους Ισραηλινούς να φύγουν από «κρίσιμης σημασίας περιοχές».

Το Ισραήλ βομβαρδίζει «δεκάδες» πυραυλικές εγκαταστάσεις στο δυτικό Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα περίπου στις 20:20 το βράδυ ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει «δεκάδες» εγκαταστάσεις πυραύλων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν, τρίτη ημέρα από την έναρξη της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον δεκάδων πυραυλικών στόχων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Για αλλαγή του καθεστώτος μιλά ο Νετανιάχου

Για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Fox News, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να εξαλείψει την «υπαρξιακή απειλή» που θέτει η Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, Ταξίαρχο Μοχάμεντ Καζεμί και τον αναπληρωτή του, Χασάν Μοχακίκ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion), με μια αιφνιδιαστική επίθεση το πρωί της Παρασκευής, η οποία εξουδετέρωσε ανώτατα στελέχη της ιεραρχίας της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και προκάλεσε ζημιές σε πυρηνικές του εγκαταστάσεις, και αναφέρει ότι η εκστρατεία θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν έχει ορκιστεί να «ανοίξει τις πύλες της κόλασης» σε αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι ο τρέχων στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, αλλά η διάλυση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ του Fox News στην εκπομπή του «Special Report» αν η αλλαγή καθεστώτος είναι κομμάτι της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ο Νετανιάχου απάντησε: «Σίγουρα θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα, επειδή το καθεστώς του Ιράν είναι πολύ αδύναμο». «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τον διπλό μας στόχο, να εξαλείψουμε… δύο υπαρξιακές απειλές – την πυρηνική απειλή και την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Ενεργήσαμε – για να σώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά παράλληλα, νομίζω, για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και τον κόσμο από αυτό το εμπρηστικό καθεστώς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το πιο επικίνδυνο καθεστώς στον κόσμο να έχει τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο», είπε.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η επιχείρησή του θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες και ο Νετανιάχου έχει προτρέψει ανοιχτά τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί ενάντια στους ισλαμιστές κληρικούς ηγέτες του.

Όταν ρωτήθηκε για ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ισραηλινό σχέδιο τις τελευταίες ημέρες για τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου, είπε: «Υπάρχουν τόσες πολλές ψευδείς αναφορές για συνομιλίες που δεν έγιναν ποτέ και δεν πρόκειται να επεκταθώ σε αυτό». «Αλλά μπορώ να σας πω ότι πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι χρειάζεται, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και νομίζω ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τι είναι καλό για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ωστόσο, είπε ότι είχε ενημερώσει τον Τραμπ πριν από τη στρατιωτική δράση της Παρασκευής. Αμερικανοί πιλότοι καταρρίπτουν ιρανικά drones που κατευθύνονται προς το Ισραήλ, συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Πέντε νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο κέντρο της Τεχεράνης

Μια ισραηλινή επιδρομή που εξαπολύθηκε σήμερα εναντίον μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Τεχεράνης είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε νεκρούς, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, εν μέσω της στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

«Ένα κτίριο κατοικιών έγινε στόχος στο κέντρο της Τεχεράνης», μετέδωσε η τηλεόραση.

«Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μεγάλου αριθμού θανάτων και τραυματιών», πρόσθεσε.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε «δύο εκρήξεις» με διαφορά λίγων λεπτών η μία από την άλλη, κοντά στο κτίριο που στεγάζει το ιρανικό υπουργείο Επικοινωνιών.

«Η δεύτερη έκρηξη ήταν σημαντικά πιο ισχυρή», τόνισε ο δημοσιογράφος.

«Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού» υψήθηκε μετά στον ουρανό, και κάτοικοι της περιοχής ήταν σοκαρισμένοι».

Οι ισραηλινές επιδρομές την Παρασκευή και το Σάββατο άφησαν τουλάχιστον 128 νεκρούς στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και περίπου 900 τραυματίες, τόνισε η εφημερίδα Etemad, επικαλούμενη το ιρανικό Υπουργείο Υγείας.

Δύο Ισραηλινοί συνελήφθησαν για διαβίβαση μυστικών πληροφοριών στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε δύο Ισραηλινούς ως ύποπτους για «εκτέλεση αποστολών για Ιρανούς τις τελευταίες ημέρες» καθώς η χώρα βρίσκεται «σε πόλεμο με το Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας και της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Αυτοί οι δύο «Εβραίοι πολίτες» είναι ύποπτοι για «διάπραξη αδικήματος επί θεμάτων ασφαλείας υπό την καθοδήγηση των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Εν μέσω μιας στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, ενώ αυτό εκτοξεύει επιθέσεις κατά πυκνοκατοικημένων περιοχών και στρατηγικών τοποθεσιών στο Ισραήλ, γινόμαστε μάρτυρες των πραγματικών κινδύνων της συνεργασίας με τον Ιρανό εχθρό, ο οποίος εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που μεταδίδουν αυτοί οι πολίτες για να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Σιν Μπετ στην ανακοίνωση.

Η σύλληψη είναι η τελευταία σε μια σειρά συλλήψεων στο Ισραήλ για συνεργασία με το Ιράν στον τομέα των πληροφοριών από την έναρξη του πολέμου της Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023, από την φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

Το μεσημέρι της Κυριακής (15.06) η Τεχεράνη εκτόξευσε νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, έπειτα από ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Την ίδια ώρα το Τελ Αβίβ, ενώ αναχαιτίζει τις πυραυλικές επιθέσεις εκτοξεύει χτυπήματα κατά του Ιράν. Πληροφορίες από τα ξένα δίκτυα αναφέρουν ότι οι ισραηλινοί χτύπησαν το υπουργείο πληροφοριών του Ιράν.

A huge explosion has reportedly rocked Tehran's Tehranpars area, according to a video sent to Iran International. pic.twitter.com/bzPbVME9MO — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν κατεδαφισμένα κτήρια και εκρήξεις σε κεντρικά σημεία της Τεχεράνης, αλλά και σε αποχετευτικά και υδρευτικά δίκτυα.

#Iran: Israeli strikes busted a pipe near Tajrish Square in #Tehran, causing sewage water to flood into the streets. pic.twitter.com/GqskoScmwT — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 15, 2025

Tehran 🇮🇷: An apartment building collapses after an Israeli strike.



Emergency services battle smoke and dust to find survivors.



video via: @mahdi_qomi pic.twitter.com/fAuIe4adJj — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) June 15, 2025

Τουλάχιστον 14 πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από επιθέσεις των Ισραηλινών

Τουλάχιστον 14 Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις από την Παρασκευή (13.06), συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με παγιδευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με δύο πηγές από τον Κόλπο.

Τα ονόματα των εννέα εξ αυτών δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), οι οποίες ανέφεραν ότι πολλοί από αυτούς ήταν διάδοχοι του Mohsen Fakhrizadeh, του αποκαλούμενου «πατέρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος», ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ το 2020.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιστήμονες είχαν συμβάλει στην πρόοδο του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικής βόμβας.

Τα ονόματα που δημοσιεύτηκαν είναι:

Fereydoon Abbasi – ειδικός στην πυρηνική μηχανική

Mohammad Mehdi Tehranchi – ειδικός στη φυσική

Akbar Motalebi Zadeh – ειδικός στη χημική μηχανική

Saeed Barji – ειδικός στη μηχανική υλικών

Amir Hassan Fakhahi – ειδικός στη φυσική

Abd al-Hamid Minoushehr – ειδικός στη φυσική πυρηνικών αντιδραστήρων

Mansour Asgari – ειδικός στη φυσική

Ahmad Reza Zolfaghari Daryani – ειδικός στην πυρηνική μηχανική

Ali Bakhouei Katirimi – ειδικός στη μηχανολογία

