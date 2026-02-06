Η βασίλισσα της Ολλανδίας άρχισε στρατιωτική εκπαίδευση – Θα ενταχθεί ως έφεδρος στον στρατό (βίντεο)

Εκπαίδευση για έφεδρος του στρατού ξεκίνησε η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, η Ολλανδία ψάχνει τρόπους να ενισχύσει τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, επιστρατεύτηκε η 54χρονη βασίλισσα, γεννημένη στην Αργεντινή και σύζυγος του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ που ξεκίνησε την εκπαίδευση την Τετάρτη (4/2).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή η ασφάλεια της Ολλανδίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, η Μάξιμα αποφάσισε να γίνει έφεδρος», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Η βασίλισσα Μάξιμα θα ορκιστεί αργότερα μέσα στον μήνα, την ώρα που η νέα κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την αύξηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στις 122.000.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ολλανδία αριθμεί περίπου 80.000 στρατιώτες σήμερα.

Queen Máxima has joined the army reserves. Watch her first training now.

Video: ©Ministerie van Defensie pic.twitter.com/4YkEl4rlc2— Python (@slobodan_ukic) February 5, 2026

Η κίνηση της Μάξιμα ακολουθεί το παράδειγμα της κόρης της, πριγκίπισσας Αμαλίας, διαδόχου του ολλανδικού θρόνου, η οποία ολοκλήρωσε τον προηγούμενο μήνα τη βασική στρατιωτική της εκπαίδευση

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης της βασίλισσας θα περιλαμβάνει «όλα τα πρακτικά και θεωρητικά στρατιωτικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για να γίνει κάποιος έφεδρος». Σε αυτά περιλαμβάνονται η σωματική αντοχή, η αυτοάμυνα, η σκοποβολή, η ανάγνωση χαρτών και το στρατιωτικό δίκαιο. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής της, η Μάξιμα θα λάβει τον βαθμό της αντισυνταγματάρχη και, σύμφωνα με το υπουργείο, θα μπορεί να αναπτυχθεί «όπου υπάρχει ανάγκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Our Majesty Queen Máxima is joining the Royal Netherlands Army as a reservist.



In times of rising threats, she shows personal commitment to the security of the Netherlands.



What an outstanding role model. I am proud how she sets an example of how we all can contribute. 🇳🇱 pic.twitter.com/jB1AR38IQU— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) February 4, 2026

Η συμμετοχή μελών βασιλικών οικογενειών στις ένοπλες δυνάμεις αποτελεί μακρά παράδοση στην Ευρώπη, αν και μόλις τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί ουσιαστικά και στα δύο φύλα. Πέντε χρόνια πριν, η πριγκίπισσα Ελισάβετ, διάδοχος του βελγικού θρόνου, είχε εγγραφεί σε στρατιωτική σχολή στις Βρυξέλλες για ένα έτος.