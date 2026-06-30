Μαρόκο από… ατσάλι: “Λύγισε” την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι και πέρασε στους “16” του Μουντιάλ (βίντεο)

Το Μαρόκο «πέταξε» από την… άσπρη βούλα στους «16» του Μουντιάλ 2026 (θα αντιμετωπίσει στις 4/7-20:00 τον Καναδά στο Χιούστον), επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Ολλανδίας (1-1 στα 120′) στο «Monterrey Stadium» (51.243 θεατές).

Σφικτό, ενίοτε τεταμένο και διακριτικά ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο στο Μοντερέι. Η Ολλανδία αν και είχε μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής, δεν είχε το πρώτο της σουτ στην εστία μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Πριν από αυτό μάλιστα, το Μαρόκο είχε αναγκάσει τον Μπαρτ Φερμπρούγκεν σε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Μαρόκο ξεκίνησε με ένταση στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην μπάλα, βάζοντας δύσκολα στους Ολλανδούς, που ένιωσαν ανακούφιση, βλέποντας στο 52΄στο σουτ του Χακίμι (σε μία από τις δύο σηματικές στιγμές του στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου), η μπάλα να σταματάει στο δοκάρι.

Κι όμως οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που έκαναν την ανατροπή. Ο Κόντι Χάπκο, έχοντας βιώσει τις προηγούμενες ημέρες μία προσωπική τραγωδία (σ.σ: απέβαλε η σύντροφός του), έδειξε μεγάλο θάρρος παίζοντας και έγινε ο άνθρωπος που έσπασε-σκοράροντας (72′)- το αδιέξοδο για την Ολλανδία.

Μετά από μια υπέροχη κούρσα και ένα άγγιγμα εκτός ισορροπίας στην εστία από τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, άνοιξε τις αποστάσεις στο σκορ (1-0) και μετά ξεσπασε σε κλάματα, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν.

Όμως «τα λιοντάρια του Άτλαντα»…επέστρεψαν και στο πρώτο λεπτό της παράτασης, με κεφαλιά του Ίσα Ντιόπ-από σέντρα του Ταμπλί- ισοφάρισαν (1-1) στέλντοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί ο Φερμπρούγκεν κράτησε «ζωντανή» την Ολλανδία σταματώντας (97′) σουτ του Ραχίμι από τη μικρή περιοχή. Το παιχνίδι εξακολουθούσε μεταξύ προσοχής και περιπέτειας, με το Μαρόκο να έχει τον πλήρη έλεγχο και την Ολλανδία λίγο πιο πίσω σε ένα συμπαγές 4-5-1 χωρίς κατοχή, να έχει εγκαταλείψει κάθε σκέψη για επιθετική πίεση.

Δεν άλλαξε κάτι και κάπως έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου οι Αφρικανοί αποείχθηκαν περισσότερο εύστοχοι (3-2).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Κουπμάινερς 1-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελ Αϊναουί δοκάρι

Κλάιφερτ δοκαρι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ραχίμι 1-1

Βέγκορστ 2-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταμπλί 2-2

Τίμπερ άουτ

Χακίμι δοκάρι

Σάμερβιλ απόκρουση Μπονού

Σαϊμπάρι 2-3

Στον πάγκο ήταν ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Γουίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες: Ντιόπ (Μαρόκο)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε (71′ Κουπμάινερς), Ντάμφρις, Γράφενμπερχ (86′ Τίμπερ), Ντε Γιονγκ (110′ Ντε Ρουν), Φαν ντε Φεν (86′ Χάτο), Σάμερβιλ, Χάκπο (113′ Κλάιφερτ), Μπρόμπεϊ (71′ Βέγκορστ)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπονού, Χακίμι, Ντιοπ, Ριάντ (75′ Σαλάχ Εντίν), Μαζραουί, Μπουαντί (79′ Μουραμπέτ), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαθ (79′ Γιασίν), Ουνάχι (86′ Ραχίμι), Ελ Χανούς (86′ Ταλμπί), Σαϊμπάρι.