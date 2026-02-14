Η «συνωμοσία» Μπάνον και Έπσταϊν για τον Πάπα – «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο»

Σε μία ακόμη αποκάλυψη για το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν προχώρησαν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ εμπλέκοντας αυτή τη φορά και τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN οι δυο τους είχαν συνομιλία προκειμένου να υπονομεύσουν τον Πάπα Φραγκίσκο, με τις στρατηγικές τους να αποκαλύπτονται σε αυτά τα μηνύματα.

«Μηνύματα που στάλθηκαν μεταξύ των δύο ανδρών το 2019, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην τεράστια συλλογή εγγράφων τον περασμένο μήνα, αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον φλερτάρισε τον εκλιπόντα χρηματοδότη στις προσπάθειές του να υπονομεύσει τον πρώην ποντίφικα μετά την αποχώρησή του από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μπάνον είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Φράνσις, τον οποίο θεωρούσε αντίπαλο του «κυριαρχικού» οράματός του, ενός είδους εθνικιστικού λαϊκισμού που σάρωσε την Ευρώπη το 2018 και το 2019. Τα δημοσιευμένα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να δείχνουν ότι ο Έπσταϊν βοηθούσε τον Μπάνον να χτίσει το κίνημά του.

«Θα ρίξω τον (Πάπα) Φραγκίσκο», έγραψε ο Μπάνον στον Έπσταϊν τον Ιούνιο του 2019. «Οι Κλίντον, ο Σι, ο Φραγκίσκος, η ΕΕ – ελάτε, αδερφέ».

Ο Πάπας Φραγκίσκος αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στον εθνικιστικό λαϊκισμό του Μπάνον. Το 2018, ο πρώην βοηθός του Τραμπ περιέγραψε τον Φραγκίσκο στην εφημερίδα The Spectator ως «κάτω της περιφρόνησης», κατηγορώντας τον ότι τάσσεται υπέρ των «ελίτ της παγκοσμιοποίησης» και, σύμφωνα με το «SourceMaterial», προέτρεψε τον Ματέο Σαλβίνι, νυν αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιταλίας, να «επιτεθεί» στον ποντίφικα. Από την πλευρά του, ο Σαλβίνι χρησιμοποίησε χριστιανική εικονογραφία και γλώσσα όταν επιδίωκε την αντιμεταναστευτική του ατζέντα.

Η Ρώμη και το Βατικανό ήταν σημαντικά για τον Μπάνον. Ίδρυσε ένα γραφείο στη Ρώμη όταν διηύθυνε το Breitbart News και συμμετείχε στην προσπάθεια ίδρυσης μιας «σχολής μονομάχων» πολιτικής εκπαίδευσης για την υπεράσπιση των ιουδαιοχριστιανικών αξιών κοντά στην Αιώνια Πόλη» αναφέρει το δημοσίευμα του CNN για να προσθέσει:

«Ο Φραγκίσκος, εν τω μεταξύ, αποτελούσε αντίβαρο στην κοσμοθεωρία του Τραμπ, ασκώντας έντονη κριτική στον εθνικισμό και καθιστώντας την υπεράσπιση των μεταναστών σήμα κατατεθέν της θητείας του.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο Μπάνον έστειλε μηνύματα στον Έπσταϊν αρκετές φορές, στην προσπάθειά του να υπονομεύσει τον εκλιπόντα Πάπα.

Στα μηνύματά του με τον Έπσταϊν, ο Μπάνον αναφέρεται στο «In the Closet of the Vatican», ένα βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Φρεντερίκ Μαρτέλ του 2019 που έφερε στο φως τη μυστικότητα και την υποκρισία στα υψηλά κλιμάκια της εκκλησίας. Ο Μαρτέλ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με το βιβλίο του ισχυριζόμενος ότι το 80% του κλήρου που εργάζεται στο Βατικανό είναι ομοφυλόφιλοι, ενώ παράλληλα διερευνά πώς κρατούν μυστική τη σεξουαλικότητά τους.

Το όλο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας στην εκκλησία έχει αποτελέσει αλεξικέραυνο για ορισμένους συντηρητικούς, οι οποίοι το βλέπουν ως απόδειξη μιας βαθύτερης, συστημικής κρίσης στην εκκλησία, με ορισμένους να το συνδέουν με τα ευρύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης. Οι περισσότεροι ειδικοί και ερευνητές θεωρούν οποιαδήποτε συγχώνευση του σεξουαλικού προσανατολισμού με την κακοποίηση επιστημονικά ανακριβή.

Ο Μπάνον έδειξε ενδιαφέρον να μετατρέψει το βιβλίο του Μαρτέλ σε ταινία, αφότου συνάντησε τον συγγραφέα στο Παρίσι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Στα μηνύματα, ο Μπάνον φαίνεται να υπονοεί ότι ο Έπσταϊν θα μπορούσε να είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας. «Είσαι τώρα εκτελεστικός παραγωγός του ‘ITCOTV’ (Στην ντουλάπα του Βατικανού)», έγραψε ο Μπάνον.

Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρή ήταν η πρόταση του Μπάνον προς τον Έπσταϊν και, στην ανταλλαγή, ο Έπσταϊν δεν αναφέρει την προσφορά και ρωτάει για τον Μπάνον που κινηματογραφεί τον Νόαμ Τσόμσκι, τον φιλόσοφο και διανοούμενο. Ο Μαρτέλ είπε ότι όταν συνάντησε τον Μπάνον στο ξενοδοχείο Le Bristol, του είπε ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει σε καμία συμφωνία ταινίας, καθώς οι εκδότες του έλεγχαν τα δικαιώματα της ταινίας και είχαν ήδη υπογράψει συμφωνία με μια άλλη εταιρεία. Δήλωσε στο CNN ότι πιστεύει ότι ο Μπάνον ήθελε να «εργαλειοποιήσει» το βιβλίο στις προσπάθειές του κατά του Πάπα Φραγκίσκου.

Τα αρχεία του Έπσταϊν δείχνουν ότι ο Έπσταϊν, την 1η Απριλίου 2019, έστειλε στον εαυτό του email «στην ντουλάπα του Βατικανού» και αργότερα έστειλε στον Μπάνον ένα άρθρο με τίτλο «Πάπας Φραγκίσκος ή Στιβ Μπάνον; Οι Καθολικοί πρέπει να επιλέξουν», στο οποίο ο Μπάνον απαντά «εύκολη επιλογή».

Η Όστεν Άιβεραϊ, βιογράφος του εκλιπόντος πάπα, είπε ότι ο Μπάνον πίστευε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βιβλίο του Μαρτέλ για να φέρει σε δύσκολη θέση και να βλάψει τον Πάπα Φραγκίσκο, ενώ παράλληλα ισχυριζόταν ότι «καθάριζε» την εκκλησία. «Νομίζω ότι έκρινε λανθασμένα τη φύση του βιβλίου – και του Πάπα Φραγκίσκου», δήλωσε η Άιβεραϊ στο CNN.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται τώρα, φαίνεται ότι ο Μπάνον έστελνε μηνύματα στον Έπσταϊν αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών και λίγο πριν συλληφθεί για εμπορία ανηλίκων.

Ο αιδεσιμότατος Αντόνιο Σπαντάρο, αξιωματούχος του Βατικανού που συνεργάστηκε στενά με τον Πάπα Φραγκίσκο, δήλωσε στο CNN ότι τα μηνύματα του Μπάνον δείχνουν την επιθυμία να συγχωνευθεί «η πνευματική εξουσία με την πολιτική δύναμη για στρατηγικούς σκοπούς».

Ο αείμνηστος πάπας, εξηγεί ο Σπαντάρο, αντιστάθηκε σε μια τέτοια σύνδεση: «Αυτό που αποκαλύπτουν αυτά τα μηνύματα δεν είναι απλώς εχθρότητα προς έναν ποντίφικα, αλλά μια βαθύτερη προσπάθεια να εργαλειοποιηθεί η πίστη ως όπλο – ακριβώς ο πειρασμός που προσπάθησε να αφοπλίσει».

Η περίοδος 2018 έως 2019 χαρακτηρίστηκε από έντονη αντίθεση στον Φραγκίσκο, η οποία κορυφώθηκε με έναν φάκελο που δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2018 ο Αρχιεπίσκοπος Κάρλο Μαρία Βιγκάνο, ο πρώην παπικός πρέσβης στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον ότι δεν αντιμετώπισε την κακοποίηση που διέπραξε ο Καρδινάλιος Θεόδωρος ΜακΚάρικ. Μια έρευνα του Βατικανού αργότερα αθώωσε τον Φραγκίσκο .

Αλλά η επιθυμία του Μπάνον να κάνει μια ταινία βασισμένη στο βιβλίο του Μαρτέλ τον οδήγησε στην απώλεια ενός συμμάχου στο Βατικανό. Ο καρδινάλιος Ρέιμοντ Μπερκ, ένας εξέχων συντηρητικός επικριτής του Φραγκίσκου, δήλωσε: «Δεν έχω καμία αντίρρηση να γίνει το βιβλίο ταινία».

Σε άλλο σημείο των αρχείων, ο Έπσταϊν αστειεύεται με τον αδελφό του, Μαρκ, για την πρόσκληση του Πάπα Φραγκίσκου στην κατοικία του για ένα «μασάζ» κατά τη διάρκεια της παπικής επίσκεψης στις ΗΠΑ το 2015. Τρία χρόνια αργότερα, στέλνει μήνυμα στον Μπάνον λέγοντας ότι προσπαθεί να «οργανώσει ένα ταξίδι για τον Πάπα στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας «τίτλο – ανοχή».

Όταν ο Μπάνον μοιράζεται με τον Έπσταϊν ένα άρθρο σχετικά με το Βατικανό που καταδικάζει τον «λαϊκιστικό εθνικισμό», ο Έπσταϊν παραθέτει το βιβλικό ποίημα του Τζον Μίλτον «Ο χαμένος παράδεισος», όταν ο Σατανάς έχει εκδιωχθεί από τον παράδεισο.

«Καλύτερα να βασιλεύεις στην Κόλαση, παρά να υπηρετείς στον Παράδεισο», λέει ο Έπσταϊν στον Μπάνον.

Το CNN επικοινώνησε με έναν εκπρόσωπο του Μπάνον για σχόλια. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν ή οποιαδήποτε κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση».