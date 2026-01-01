Η Ρωσία ανέκτησε το αρχείο πτήσης ουκρανικού drone που κατευθυνόταν στο σπίτι του Πούτιν – Τι υποστηρίζει η Μόσχα

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες ανέκτησαν αρχείο με αποστολή πτήσης ενός εκ των drones που συμμετείχαν στην επίθεση της 29ης Δεκεμβρίου κατά της προεδρικής κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, με το υπουργείο Άμυνας να κάνει λόγο για τρομοκρατική ενέργεια από την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, ως απάντηση σε όσα είπε νωρίτερα η CIA, η αποκωδικοποίηση των δεδομένων δρομολόγησης από το ανακτηθέν αρχείο έδειξε ότι «τελικός στόχος της επίθεσης των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μια από τις εγκαταστάσεις της προεδρικής κατοικίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιφέρεια Νοβγκορόντ». Τα σχετικά στοιχεία, πρόκειται να διαβιβαστούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των προβλεπόμενων διαύλων επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα υποστηρίζει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση συνολικά 91 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία, όπως τονίζεται, καταρρίφθηκαν στο σύνολό τους από τις ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας, χωρίς να υπάρξουν απώλειες ή ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Μετά το περιστατικό, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στο ουκρανικό ζήτημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίθεση επηρεάζει το γενικότερο κλίμα γύρω από τις διπλωματικές διεργασίες.

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν τις προσπάθειες του επικεφαλής του Λευκού Οίκου», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί ο διάλογος μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι πρόεδροι θα συνεχίσουν την επικοινωνία τους. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «γνωρίζουν πώς, με ποια μέσα και πότε» θα απαντήσουν στην ουκρανική επίθεση.