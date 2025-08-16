Financial Times: “Σκληρό πόκερ” για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Τι ζήτησε ο Πούτιν από τον Τραμπ

Με εκτενές άρθρο τους, οι Financial Times κάνουν λόγο για τα ζητούμενα που έθεσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος προέβαλε ως βασική απαίτηση την παράδοση της περιφέρειας του Ντονέτσκ με αντάλλαγμα το πάγωμα των μετώπων σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ρώσος πρόεδρος διατύπωσε αυτό το αίτημα στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν άμεση γνώση των συνομιλιών.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, σε τηλεδιάσκεψη όπου τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Η εξέλιξη αυτή θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο μίας περιοχής που κατέχει εν μέρει για περισσότερο από δέκα χρόνια και όπου οι δυνάμεις της καταγράφουν τη μεγαλύτερη προέλαση από τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις και ότι δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για κατάληψη πρόσθετων εδαφών, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Παρόλα αυτά, κατέστησε σαφές ότι δεν έχει αποσύρει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης, που ουσιαστικά σημαίνουν τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και την αποκλεισμό της πιθανότητας ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Τραμπ: Η αλλαγή στάσης που προκαλεί ερωτήματα

Ενώ δηλωμένος του βασικός στόχος πριν τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν να εξασφαλίσει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, σε μια απότομη αλλαγή στάσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία επειδή «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί (η Ουκρανία) όχι».

Στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκας που δεν οδήγησε σε καμία συμφωνία για εκεχειρία, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, ο Τραμπ είπε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Πούτιν ότι διαπραγματευτές θα πρέπει να προχωρήσουν απευθείας σε μια ειρηνευτική διευθέτηση – όχι μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός, όπως απαιτούν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της, και είχαν μέχρι στιγμής την υποστήριξη των ΗΠΑ για αυτό.

«Καθορίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι να πάμε απευθείας σε Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, οι οποίες συχνά δεν κρατούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο Truth Social.

Νωρίτερα το Reuters είχε μεταδώσει επικαλούμενο ανάρτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ του Axios στο X, ότι ο Τραμπ δήλωσε στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για μια εκεχειρία, αλλά για μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει τα επόμενα βήματα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Αμερικανό ομόλογό του. «Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι.

Μετά όμως τη δήλωση Τραμπ περί εστίασης σε συμφωνία ειρήνης και όχι για εκεχειρία, με ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε πως η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ ρωσικών εισβολών.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ, αλλά δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία και να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, και κάλεσαν εκ νέου τις ΗΠΑ να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Η στροφή Τραμπ πιθανότατα ευπρόσδεκτη στη Μόσχα

Αυτή η στροφή Τραμπ αναμένεται να γίνει ευπρόσδεκτη στη Μόσχα, η οποία λέει ότι επιθυμεί μια ολοκληρωτική διευθέτηση – όχι μια παύση των εχθροπραξιών. Εντούτοις, μια τέτοια διευθέτηση θα είναι περίπλοκη καθώς οι θέσεις των αντιμαχόμενων μερών είναι «διαμετρικά αντίθετες».

Στο πολεμικό πεδίο, ρωσικές δυνάμεις τους τελευταίους μήνες κερδίζουν σταδιακά εδάφη.

Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε σήμερα ότι τάσσεται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης. «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά για συνάντηση με τον Ζελένσκι όταν μίλησε σε δημοσιογράφους. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ουκρανία: «1-0 για τον Πούτιν»

Ο Τραμπ μίλησε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον. Πολλοί τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου είναι πιο κοντά από ποτέ, χάρη στον Τραμπ, αλλά πρόσθεσε: «Εν τω μεταξύ, μέχρι (ο Πούτιν) να σταματήσει τη βάρβαρη επίθεσή του, θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε αυστηρότερα μέτρα κατά της πολεμικής του μηχανής με ακόμη περισσότερες κυρώσεις».

Επιφυλάξεις κράτησε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν που ενώ είπε πως η Γαλλία θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τους εταίρους για να σημειωθεί πρόοδος σε μια διαρκή ειρήνη με εγγυήσεις ασφάλειας, έκρινε επίσης ότι είναι «ουσιώδες να αντληθούν όλα τα μαθήματα των τελευταίων 30 ετών, και ιδίως η εδραιωμένη τάση της Ρωσίας να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Σε κοινό τους ανακοινωθέν Ευρωπαίοι ηγέτες, τόνισαν ότι η Ρωσία «δεν μπορεί να έχει» τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και πως «η Ουκρανία πρέπει να έχει ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα».

«Κατά την άποψή μου, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τουλάχιστον τόσο αβέβαιη όσο ήμασταν από την αρχή», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν. «Δεν υπήρξε καμία εκεχειρία και δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι βομβάρδιζαν όλη τη νύχτα και για μένα, αυτή είναι σαφής απόδειξη ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη», τόνισε η Φρέντερικσεν σε συνέντευξή της στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό DR. «Όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι πρέπει να βιαστούμε και να επανεξοπλιστούμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε η πρωθυπουργός της Δανίας, της οποίας η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του έτους.

Η Δύση πρέπει να παραμείνει ενωμένη καθώς εισέρχεται σε μια αποφασιστική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. «Το παιχνίδι για το μέλλον της Ουκρανίας, την ασφάλεια της Πολωνίας και ολόκληρης της Ευρώπης έχει εισέλθει σε μια αποφασιστική φάση», έγραψε ο Τουσκ στο X. «Σήμερα, είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η Ρωσία σέβεται μόνο τους ισχυρούς και ο Πούτιν έχει αποδειχθεί για άλλη μια φορά πονηρός και αδίστακτος παίκτης. Επομένως, η διατήρηση της ενότητας ολόκληρης της Δύσης είναι τόσο σημαντική».

Ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί και σχολιαστές εμφανίστηκαν καυστικοί.

«Ο Πούτιν πήρε την υποδοχή με κόκκινο χάλι στον από τον Τραμπ, ενώ ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα. Όπως φοβόμασταν: καμία εκεχειρία, καμία ειρήνη», τόνισε στο X ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, πρώην πρέσβης της Γερμανίας στις ΗΠΑ.

«Καμία πραγματική πρόοδος – ένα ξεκάθαρο 1-0 για τον Πούτιν – καθόλου νέες κυρώσεις. Για τους Ουκρανούς: τίποτα. Για την Ευρώπη: βαθιά απογοητευτικό».

Ο ιστορικός του Ψυχρού Πολέμου Σεργκέι Ραντσένκο έγραψε: «Ο Πούτιν είναι ένας αποφασισμένος αντίπαλος και, ναι, ουσιαστικά κέρδισε αυτόν τον γύρο επειδή πήρε κάτι από το το τίποτα. Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν πούλησε την Ουκρανία».

«Δυστυχώς, ο Τραμπ υιοθέτησε τη θέση του Πούτιν, και αυτή ήταν η απαίτηση του Πούτιν», δήλωσε στο Reuters ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της ουκρανικής Βουλής.

Ζελένσκι: Αφήνει “παράθυρο” για το εδαφικό

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέα ανάρτησή του στο Χ άφησε “παράθυρο” ακόμη και για εδαφικές παραχωρήσεις, μετά τη συνομιλία που που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του, ο Ζελένσκι τάσσεται υπέρ μίας συνολικής ειρηνευτικής λύσης, αντί μίας εκεχειρίας, μίας πρότασης που αποκάλυψε ο Τραμπ ότι συζητήθηκε στις επαφές με τον Πούτιν, ενώ δήλωσε πως όλες οι συζητήσεις, ειδικά για το εδαφικό ζήτημα, πρέπει να γίνουν με την Ουκρανία παρούσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνία εκεχειρίας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο Κίεβο.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Σήμερα, μετά τη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, που θα είναι διαρκής και όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών.

Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατόν, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και οι επιθέσεις κατά των λιμενικών μας υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και οι πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν, ενώ τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι μας παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή.

Στη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ, τόνισα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία επιχειρήσει να αποφύγει τον πραγματικό τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, και κανένα ζήτημα –ιδίως τα εδαφικά– δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτήν.

Ευχαριστώ τους εταίρους μας που βοηθούν. Σήμερα υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.»